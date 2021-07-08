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Что ждет мир во второй половине 2021 года: предсказание финалиста «Битвы экстрасенсов»

8 июля 20212021 годРИА "ФедералПресс"

Таролог, финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов сделал прогноз на вторую половину 2021 года.

«На Востоке разгорится война»: что ждет мир во второй половине 2021 года
Фото: depositphotos
«Начнем сразу с России, я из раза в раз повторяю, что наша жизнь циклична, каждые 30 лет история повторяется, не полностью, но частично. Во второй половине 21 года Россию ждет волна протестов, начиная с октября месяца», – рассказал экстрасенс.

Александр Кинжинов отметил, что протесты пройдут на Дальнем Востоке, Санкт Петербурге, Краснодарском крае и Крыму. При этом, по его словам, локальные бунты ничего не изменят внутри политики.

«Мы в первой половине года пережили потопы, во второй половине природа над нами еще нам «даст жару» в виде засухи всей южной части России. Следствием жары станут большие пожары», – сказал Кинжинов.

Он также предсказал землетрясения в Иркутске. Потери будут небольшие, но люди будут напуганы.

Кроме того, таролог затронул тему коронавируса. По его словам, инфекция перестанет свирепствовать весной 2022. До марта будут происходить негативные вещи, а после 22-го начнутся приятные преобразования. Также изобретут лекарство от рака. Препарат от болезни будет содержать много железа.

Что касается финансов, то мировой кризис в 2021-м году, как предполагает Кинжинов, продолжится. Из-за введенных ограничений общая экономическая ситуация быстро не улучшится, но самые упорные, трудолюбивые и добросовестные все равно смогут преуспеть в делах.

«Самое главное и самое страшное, что произойдет в мире – война, которая разгорится на Востоке. Я имею в виду Японию и Северную Корею. К концу года Европа начнет разваливаться, как разваливался Советский Союз, все встанет на свои места», – подчеркнул он.

Таролог рассказал, что в остальном все будет двигаться спокойно и по течению.

«Я бы ознаменовал это полугодие как предвестник бури, в этом году мы лишь почувствуем легкий ветерок, но 2022 год будет штормом!» – заключил Кинжинов.
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