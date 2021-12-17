Гороскоп для Овна на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Одну в грядущем году.

Для Овнов наступающий год будет довольно удачным, поскольку никакие злые планеты не проходят по этому знаку в течении года. Исключение оставляют поздние Овны, родившиеся в период с 15 по 20 апреля. Им предстоит пережить напряженный аспект Плутона к своему Солнцу. Что это значит? Плутон – довольно агрессивная планета, которая в лучшем случае зачищает и трансформирует все, к чему прикасается, а в худшем – рушит и обнуляет.

Напряженный транзит Плутона по Солнцу может принести различные рисковые и кризисные ситуации, которые могут быть связаны со здоровьем, карьерой, мужем или отцом. Именно за эти сферы отвечает в гороскопе Солнце. Наиболее опасные периоды – конец апреля – начало мая, и начало октября. Будьте внимательны к себе и своим близким в эти периоды.

В середине мая же в знак Овна войдет самая щедрая и счастливая планета Солнечной системы – Юпитер. И останется там до ноября, после чего снова вернется в знак Рыб. Юпитер – это большой благодетель в астрологии, «большое счастье», поэтому период с мая по ноябрь принесет удачу и новые возможности для всех Овнов. Не упустите свой шанс! Все предложения, знакомства и начинания в это время будут успешными. Многие Овны могут впервые поехать заграницу, или поступить в престижный вуз, или начать свое дело. Потому что Юпитер связан с расширением границ, престижем, элитарностью, высшим образованием.

Еще одна социальная планета – Сатурн – тоже будет вступать в гармоничную связь со знаком Овна из знака Водолея. Сатурн связан с карьерой, социальным статусом, профессионализмом. Поэтому весь 2022 год для Овнов будут хорошие шансы получить повышение, желаемую должность, заслужить признание и авторитет. Однако, только в том случае, если весь предыдущий год вы упорно трудились ради этого. Потому что Сатурн ничего не дает просто так, только заслуженно. В отличие от Юпитера, который может дать вам что-то авансом или просто «на халяву».

Гороскоп для женщин-Овнов на 2022 год

Женщинам-Овнам в этом году стоит рассчитывать на расширение своего круга знакомств, появление в окружении статусных и влиятельных мужчин. Поскольку Юпитер – планета мужская, янская, то при соединении Солнца с Юпитером весьма вероятна как судьбоносная встреча, так и брак. Причем Юпитер – это мужчина благородный, статусный, или же – иностранец. А для замужних женщин такое соединение указывает на социальный взлет и успех супруга.

Гороскоп для мужчин-Овнов на 2022 год

Прекрасный год для Овнов-мужчин! Сразу 2 планеты карьеры и статуса счастливо взаимодействуют со знаком Овна. Если вы давно мечтали о собственном деле, проекте, то сейчас – самое время. Юпитер подарит вам большие шансы на успех. Если вы уже занимаетесь бизнесом или у вас престижная должность, то можно ожидать расширения, выхода на новый уровень. Вероятен старт международных отношений (продаж, сделок, командировок), вывода своего бизнеса на международный уровень.

Любовный гороскоп для Овна на 2022 год

Как уже было сказано выше, для женщин-Овнов этот год благоприятен для судьбоносной встречи или замужества. Для мужчин в 2022 году тоже будет время для любви и новых встреч – это весь май. Именно в мае по знаку Овна будет проходить планета любви и планета женщин – Венера. Поскольку Овен – знак страстный и импульсивный, то и отношения будут развиваться стремительно. Стоит обратить внимание на спортсменок, представительниц силовых структур, бизнес-леди. Именно эти профессии проходят по знаку Овна в астрологии.

Финансовый гороскоп для Овна на 2022 год

И здесь Юпитер, как добрый дедушка Мороз, не оставит Овнов без подарочков) Ваши доходы могут сильно увеличиться, Юпитер – планета больших масштабов. Это может быть связано как с расширением своего дела, так и с повышением по службе, так и с получением нового престижного образования. Хорошее время для различных вложений и инвестиций, особенно с июня по сентябрь, когда Юпитер будет в директном движении. В это время также хорошо начинать бизнес, связанный со сферами спорта, огня, металла или оружия. Он будет очень прибыльным, ведь именно эти сферы проходят по знаку Овна.

Гороскоп здоровья для Овна на 2022 год

Овны в целом отличаются хорошим здоровьем, потому как Солнце в этом знаке – очень сильное, дает большой запас энергии и хороший иммунитет. 2022 год не несет серьезных угроз здоровью Овнов (кроме рожденных с 15 по 20 апреля), лишь ноябрь и декабрь несут повышенные риски травматизма, особенно рук, а также заболеваний дыхательной системы. Это связано с тем, что Марс – управитель знака Овен, в этот период будет в ретроградном движении в знаке Близнецов. Ретроградность придает любой планете негатива, а знак Близнецов связан с руками и кистями.