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Как провести Новый год, чтобы жить безбедно весь 2022 год

30 декабря 20212022 годМарианна Басс

Очень важно встретить грядущий год правильно.

Как провести Новый год, чтобы жить безбедно весь 2022 год
Фото: incrussia.ru

2022 год, согласно восточному календарю, возьмет в свои лапы благородный хищник — Голубой Водяной Тигр. И, как известно, он имеет довольно своенравный и строптивый характер, поэтому нужно сделать все, чтобы угодить символу грядущего года, заручиться его поддержкой и привлечь удачу на свою сторону.

Как понравиться Тигру

В 2022 году лучше всех Тигр одарит тех, кто не боится перемен. Если вы хотите сменить имидж, переехать, отправиться в путешествие, сменить работу или привнести в свою жизнь ряд других, пусть и не радикальных, изменений, то хищник поддержит вас на всем пути. И если вы решились на перемены, то и в грядущем году нельзя отступать, ведь тигры бесстрашные и упертые.

Встречать этот Новый год лучше в шумной компании друзей и близких, при этом не стоит забывать о важности семьи. Одаривайте своих родных заботой и защищайте их.

Также стоит заранее подумать о новогоднем наряде. В этом моменте сразу нужно отмести одежду с животными принтами и тот образ, в котором вы встречали год Быка. Предпочтение стоит отдать нарядам в цветах естественной среды обитания хищника — голубой, синий, коричневый, зеленый. При этом ваш образ должен быть ярким, и тогда грядущий год принесет вам удачу.

Что же касается украшения дома, то один из символов года должен обязательно присутствовать на новогоднем столе. Также стоит отдать предпочтение живой елке и выбрать игрушки одинаковых тонов и геометрической формы.

Что нельзя делать

Чтобы не спугнуть удачу, Новый год Тигра нельзя отмечать в беспорядке и без елки. Если у вас нет возможности поставить ель, то нужно хотя бы украсить дом ее ветвями.

Уборка в канун Нового года тоже строго запрещена, помимо этого нельзя проводить стирку, развешивать белье, покупать одежду и обувь, кухонную утварь, а также шить или пришивать пуговицы.

Тигр не простит и тех, кто провел день перед праздником в ссорах, слезах и обидах. И ни за что не стоит вслух сожалеть об уходящем годе.

Также Тигр любит изобилие блюд на праздничном столе, так что он должен быть полным. Но во время приготовления угощений нельзя быть в плохом настроении, поскольку вместе с продуктами вы передадите всю плохую энергию.

И, главное — перед Новым годом нужно расплатиться со всеми долгами. Также не стоит просить деньги накануне праздника. Помните, что полосатый хищник не любит должников. И только после этого символ года окажется благосклонным, и принесет вам удачу и богатство.

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