Как провести Новый год, чтобы жить безбедно весь 2022 год

Очень важно встретить грядущий год правильно.

2022 год, согласно восточному календарю, возьмет в свои лапы благородный хищник — Голубой Водяной Тигр. И, как известно, он имеет довольно своенравный и строптивый характер, поэтому нужно сделать все, чтобы угодить символу грядущего года, заручиться его поддержкой и привлечь удачу на свою сторону.

Как понравиться Тигру

В 2022 году лучше всех Тигр одарит тех, кто не боится перемен. Если вы хотите сменить имидж, переехать, отправиться в путешествие, сменить работу или привнести в свою жизнь ряд других, пусть и не радикальных, изменений, то хищник поддержит вас на всем пути. И если вы решились на перемены, то и в грядущем году нельзя отступать, ведь тигры бесстрашные и упертые.

Встречать этот Новый год лучше в шумной компании друзей и близких, при этом не стоит забывать о важности семьи. Одаривайте своих родных заботой и защищайте их.

Также стоит заранее подумать о новогоднем наряде. В этом моменте сразу нужно отмести одежду с животными принтами и тот образ, в котором вы встречали год Быка. Предпочтение стоит отдать нарядам в цветах естественной среды обитания хищника — голубой, синий, коричневый, зеленый. При этом ваш образ должен быть ярким, и тогда грядущий год принесет вам удачу.

Что же касается украшения дома, то один из символов года должен обязательно присутствовать на новогоднем столе. Также стоит отдать предпочтение живой елке и выбрать игрушки одинаковых тонов и геометрической формы.

Что нельзя делать

Чтобы не спугнуть удачу, Новый год Тигра нельзя отмечать в беспорядке и без елки. Если у вас нет возможности поставить ель, то нужно хотя бы украсить дом ее ветвями.

Уборка в канун Нового года тоже строго запрещена, помимо этого нельзя проводить стирку, развешивать белье, покупать одежду и обувь, кухонную утварь, а также шить или пришивать пуговицы.

Тигр не простит и тех, кто провел день перед праздником в ссорах, слезах и обидах. И ни за что не стоит вслух сожалеть об уходящем годе.

Также Тигр любит изобилие блюд на праздничном столе, так что он должен быть полным. Но во время приготовления угощений нельзя быть в плохом настроении, поскольку вместе с продуктами вы передадите всю плохую энергию.

И, главное — перед Новым годом нужно расплатиться со всеми долгами. Также не стоит просить деньги накануне праздника. Помните, что полосатый хищник не любит должников. И только после этого символ года окажется благосклонным, и принесет вам удачу и богатство.