Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Для какого знака зодиака откроется денежный канал в 2022 году

15 марта 20222022 годМарианна Басс

Денежная удача улыбнется всего одному знаку.

Для какого знака зодиака откроется денежный канал в 2022 году
Фото: depositphotos

Почти каждому знаку зодиака в 2022 году улыбнется удача в финансовых делах. Но одному из них повезет гораздо больше остальных. Так, наиболее успешными в этом году окажутся Рыбы.

Дело в том, что в знаке представителей водной стихии будет находиться планета благосостояния и уважения Юпитер.

Благодаря этому доходы Рыб значительно повысятся. Им представится возможность реализовать себя в новых проектах, показать себя с лучшей стороны.

Стоит отметить, что финансовую стабильность Рыбам удастся приобрести не только с помощью основной работы, в этом им помогут и выигрыши в лотерею, премии, наследство или инвестиции. Фортуна определенно будет на стороне представителей этого знака зодиака.

Более того, Юпитер будет оказывать финансовую поддержку Рыбам вплоть до середины 2023 года.

Несмотря на безусловную удачу, астрологи также рекомендуют этому знаку зодиака чаще прислушиваться к себе и своим желаниям, выделять время на отдых и заниматься самосовершенствованием. Кроме этого, 2022 год – самое подходящее время для новых хобби и увлечений, которые, возможно, со временем начнут приносить дополнительный доход.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
2022 год
Топ-4 знака, которых ждет крупный выигрыш в 2022 году
Топ-4 знака, которых ждет крупный выигрыш в 2022 году
2022 год
Для кого 2022 год будет особенно тяжелым
Нравится 1
Для кого 2022 год будет особенно тяжелым