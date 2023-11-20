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Бесконечно счастливые: какие знаки зодиака встретят любовь в 2024 году

20 ноября 20232024 годМарианна Басс

Год Дракона принесет много любви и страсти представителям некоторых знаков зодиака.

Бесконечно счастливые: какие знаки зодиака встретят любовь в 2024 году
Фото: Image by Freepik

Главное – открыть свое сердце для важных чувств и головокружительных эмоций.

Близнецы

Близнецам 2024 год принесет только долгосрочные и перспективные отношения. И это касается как дружбы, так и любви. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, будут востребованы у противоположного пола. В конце лета может случится любовь с первого взгляда, а осенью – неожиданное событие в семье. Тем, кто уже состоит в паре, 2024 год сулит чувственность и близость со своей второй половинкой. Это время идеально подойдет для планирования беременности.

Лев

У Львов 2024 год будет буквально наполнен любовью. Если вы одиноки, то в первом квартале года есть все шансы на встречу достойного партнера. Уже нашедшим пару звезды пророчат новый виток в отношениях. Лето – пора свиданий под открытым небом, все, как и любят Львы. Не сдерживайте себя и будьте открыты для новых знакомств.

Стрелец

Любовь и счастье ждут Стрельцов зимой 2024 года. Есть возможность встретить партнера для совместного долгого будущего. Все задуманное относительно личных отношений сбудется без единого препятствия.

Стрельцам, которые уже давно состоят в отношениях, можно планировать на лето свадьбу или помолвку. Однако перед этим еще раз стоит спросить себя об уверенности в выборе.

Рыбы

У представителей Рыб начался период, когда они могут завязывать любые отношения, и у них все получится. Любовь будет буквально витать в воздухе, самое подходящее время для новых знакомств – весна. Лето будет спокойным, и это отличное время для отпуска со своей второй половиной.

Рыбам, которые уже состоят в длительных отношениях, звезды рекомендуют пересмотреть свой подход к браку. Возможно, стоит уделять больше времени семье, а не работе.

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