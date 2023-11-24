Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в 2024 году

Это помогает в разных сферах жизни и позволяет добиться успеха в любых начинаниях. Однако такое покровительство уготовано не всем.
Телец
Высшие силы будут подавать вам знаки. Вовремя обращайте на них внимание и не пропустите сигналы и предостережения.
Рак
В 2024 году Раки почувствуют духовную поддержку и силы на реализацию своих планов. Вы сами поймете, когда нужно браться за дело. К этому моменту вы обретете внутренний стержень благодаря высшим силам. Они помогут вам поверить в себя и решиться на смелые поступки.
После головокружительного успеха не забудьте поблагодарить своих патронов – они сами подскажут, как это сделать.
Стрелец
Представителям этого знака зодиака защита высших сил в 2024 году очень пригодится. Стрельцам придется столкнуться с неприятностями в разных сферах жизни. Будет казаться, что все потеряно, но в последний момент дела разрешатся сами собой, привычный ритм жизни наладится. Из ситуации нужно вынести жизненный урок и больше не попадать в подобные неприятности.
Водолей
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