Для одних он станет временем пожинать плоды, а для других — моментом, когда придется кардинально сменить курс. Мы проанализировали звездные карты и выяснили, каким трем знакам зодиака 2027-й принесет самые значимые события.

Овен

Овны, для вас 2027 — финальный сезон сериала «Взросление и вдохновение», премьера которого прошла еще 2 года назад. Сатурн и Нептун в вашем знаке продолжают свою работу: один требует дисциплины и взрослости, другой — погружения в себя и поиска новых смыслов. В этом году вы не стартуете с нуля, а доделываете, переосмысливаете и закрепляете уже запущенное.

Первое полугодие — подарок от звезд. Марс и Юпитер во Льве открывают двери в карьере, бизнесе, учебе и путешествиях. И главное — это двери в прошлое, а не будущее. Давние планы, незавершенные дела, люди, с которыми вы потеряли связь, — всё это может внезапно ожить и принести удачу. Но есть условие: не копируйте чужие схемы. Только ваша личная инициатива, авторство и креативность приведут к успеху. Не бойтесь делать вторую или даже третью попытку — сейчас это оправданно.

Летом наступает ответственный период, когда споткнуться легче легкого. Ошибки, разочарования, препятствия и даже потери — не фиаско, а часть сценария, написанного для вас Вселенной. А у нее, как известно, оригинальное чувство юмора. В это время нельзя торопиться и бросаться в бой на эмоциях — хотя вы и обожаете эту тактику. Замедлитесь, посоветуйтесь, обдумайте — а действовать будете чуть позже.

Осенью придется брать на себя много ответственности, а где-то и страдать от несправедливости. Возможно, вы решите разорвать старые связи — или это решение примут за вас. Но есть и плюс: осень дает шанс исправить ошибки, совершенные летом. Готовы трудиться и брать на себя обязательства? Тогда сможете многое переиграть в свою пользу.

Закончится год спокойно, без драм и форс-мажоров. Подведете итоги, выпьете чаю (или чего покрепче), оглянетесь и поймете: вы выстояли. Если вы не сдавались и находили новые маяки в темноте, то выйдете из 2027-го опытней, профессиональней и…немного философом.

Лучшие месяцы года: март, апрель, май.

Напряженные месяцы: июнь, август, октябрь.

Телец

Тельцы, в этом году звезды решат, что ваша привычная жизнь слишком скучная, и добавят туда перца, соли и блесток. Плутон давит на ваш знак, запуская радикальный пересмотр того, кто вы есть на самом деле. Это не о том, чтобы сменить аватарку в соцсетях или купить новый костюм. А момент, когда вы начинаете думать: «А кто я вообще без своей работы, близких и любимого сериала?» Те привычные стереотипы, за которые вы цеплялись годами, начнут скрипеть и трещать, как деревья во время урагана. И знаете что? Это полезный звук, в котором родится главная награда: внутренняя сила, способная толкнуть вас на то, что раньше казалось немыслимым. «А что, если я уеду?», «А что, если начну работать на себя?», «А что, если соглашусь на то странное предложение?» — такие вопросы перестанут казаться нелепой фантазией и превратятся в реальный план «Б».

Первую половину года может быть особенно дискомфортно: Юпитер из Льва присоединяется к Плутону, подливая масла в огонь ваших амбиций. Вы будете чувствовать, что заслуживаете большего, что удача вот-вот поцелует вас в лоб — и это так. Но есть нюанс: в вашем случае Юпитер играет роль не доброго волшебника, а сурового тренера с криком «Давай, повтори еще 20 раз!» А вы, Тельцы, этого не любите. Вы любите стабильность, комфорт и наслаждение жизнью здесь и сейчас. Риск, стратегия и взгляд на 10 лет вперед — не ваш любимый сет. Но если не пересилить себя, то пропасть между «я божественен» и «я на диване» будет такой широкой, что туда упадет ваша самооценка. И удержитесь от соблазна раздавать непрошенные советы тем, кто выше вас по иерархии — сейчас это может стремительно сдуть вас с любого пьедестала.

Лето принесет облегчение. С августа Юпитер переходит в Деву и начинает вам помогать, а не мешать. Если правильно прошли первое полугодие, то получите джедайский навык влиять на людей и события силой своей мысли и воли. А если включили сопротивление (ваш конек) и попытались оставить все как есть, ждите в гости кризис и хандру — как минимум. А штрафы в виде денежных потерь и репутации — как максимум. Тут-то и выяснится: вы реально перешагнули свою лень и страхи, или просто перекладывали тапки с места на место в надежде, что Плутон передумает?

Лучшие месяцы: январь, июнь, сентябрь.

Напряженные месяцы: февраль, апрель, август.

Близнецы

Близнецы, в 2027 вы немного будете напоминать обезьяну с гранатой: невероятно, смешно и страшно одновременно. Главный виновник этого непотребства — Уран, который окопался в вашем знаке ещё с 2025, и теперь нервно постукивает палочкой. Его послание простое до ужаса: освободись от тесных рамок, или они разорвут тебя сами. Вы будете чувствовать, что задыхаетесь в собственной жизни. Внезапно захочется бросить все, уехать, перекраситься в розовый, назваться чужим именем. И это нормально. Потому что Уран — не про комфорт, а про встряску. Он может вытащить из вас таланты, о которых вы даже не подозревали, или подсадить на странное хобби, вызывающее у друзей вопросы. Но есть нюанс: эта планета обожает эпатаж ради эпатажа. Если поймаете себя на мысли «а почему бы не уволиться прямо сейчас без плана Б», поставьте себе тайм-аут на сутки. Это не вы, это всего лишь Уран пытается над вами подшутить. Ваша задача — не душить его, а договориться. Начать креативить, освоить нестандартный навык, пересмотреть подход к телу — но с умом, а не с криком «смотрите, какой я уникальный!». Этот год требует от вас скорости, осознанности и честности. Особенно с самими собой.

Зима напомнит о старых скелетах в шкафу. Кто-то из прошлого может постучаться с претензиями, или вы сами вдруг решите расставить все точки над «i» в давних спорах. Физически этот период — как хождение по тонкому льду. Травмы подстерегают именно там, где вы спешите и не смотрите под ноги. А если тело кричит и без травм, не затыкайте его таблетками. Сходите проверьтесь. Серьёзно.

Март-апрель добавят перца в ваши коммуникации. Слова могут быть поняты превратно, важные письма — потеряться в папке «Спам», а договорённости — рассыпаться. Перепроверяйте и уточняйте. Дважды. Лучше трижды.

Главное событие — июнь, когда ваша планета-покровитель Меркурий пройдет через Близнецы обратным ходом, и принесет с собой некий подарок. Ваши слова в этот месяц будут точны как скальпель хирурга, старые контакты станут буквально золотыми, а новые связи завяжутся сами собой, будто по волшебству. Это время, когда можно и нужно напоминать о себе, делиться идеями и искать своих людей. Не сидите в норе — выходите в свет.

С августа всё ускорится до предела. Юпитер в Деве масштабирует вашу загруженность до космических размеров, и самое обидное, что решать придется больше чужие задачи, чем свои. Единственное спасение — учиться говорить «нет» и не хвататься за все сразу.

Осень даст шанс расслабиться и навести порядок в отношениях: помириться с теми, с кем в ссоре, и восстановить нарушенную когда-то справедливость. К концу года появится ощущение, что вы не просто выжили — вы стали версией себя, которая умеет договариваться даже с Ураном.