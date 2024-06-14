Может ли живой человек общаться с душой мертвого

Существует много способов общения с мертвыми.

Это можно регулярно наблюдать на телеэкранах в фильмах и шоу. Однако, как правило, речь идет о людях со сверхъестественными способностями. Обычный человек не сможет услышать информацию от души даже если очень сильно попросит, но на самом деле есть несколько способов получения информации от умерших людей.

По инициативе живого человека

Православная церковь считает, что живой человек может обратиться к душе умершего через молитву. Так, если помолиться за упокоение души, то она обязательно услышит это и будет чувствовать себя радостнее, зная, что о ней помнят и чтят память.

Считается, что в молитве можно сказать добрые слова об усопшем человеке, но не стоит передавать ему просьбы и новую информацию из мира живых. Если вы хотите, чтобы в душе умершего был покой, не стоит терзать ее земными проблемами. Достаточно помолиться об упокоении и показать, что человек не забыт и его помнят потомки. Именно поэтому важно регулярно ходить в церковь и чтить память усопших.

По инициативе души

Считается, что душа может приходить к живым родственникам, чтобы предупредить о чем-то. Это могут быть радостные или опасные события и, как правило, происходит во снах. Если вам приснился покойный родственник спустя долгое время после кончины, это значит, что он хочет вас о чем-то предупредить. Обратите внимание на детали сна – возможно, знаками и жестами душа покойного предупреждала о надвигающемся негативном событии, которое можно предотвратить.

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