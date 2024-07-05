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Как душа прощается с близкими: 3 знака от покойного

5 июля 2024Загробная жизньМарианна Басс

После смерти душа еще некоторое время остается рядом с близкими людьми в родных местах.

Как душа прощается с близкими: 3 знака от покойного
Фото: Image by freepik

В христианстве считается, что это время дается усопшему на осознание собственной кончины и прощание с близкими. Иногда душа может подавать знаки близким людям и те начинают чувствовать присутствие потусторонней силы.

Возвращение в виде животного

Душа усопшего может напомнить о себе, вернувшись в виде животного, птицы или насекомого. Как правило, люди рассказывают о том, что встречают странных животных на кладбище или по дороге на погост или с него. Они обращают внимание на белок, кошек, бабочек и даже обычных голубей. Общее между ними – эти создания странно себя ведут. Могут долго стоять и смотреть на одного человека, идти за близкими усопшего или пытаются другими способами обратить на себя внимание.

Сломанная электроника

Считается, что лучше всего души взаимодействуют с электричеством. Поэтому если у вас дома регулярно перегорает или мигает лампочка, сами включаются и выключаются электроприборы, это значит, что душа усопшего подает вам знаки. Возможно, так умерший хочет попрощаться, а может хочет о чем-то предупредить. Внимательно относитесь к любым подобным проявлениям.

Сны и знаки

Чаще всего души приходят к близким людям во сне, чтобы попрощаться. Они могут рассказать о своей новой жизни, дать какие-то советы или передают просьбы. Как правило, умершие приходят во снах достаточно часто в первые дни после смерти – так они прощаются и понимают, что семья их отпускает. Если после похорон вам приснился покойник, постарайтесь внимательно его выслушать и запомнить все, что он говорил.

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