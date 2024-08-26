Что нельзя делать в день смерти родственника

Первые несколько часов после смерти важны не только для родственников умершего, но и для души человека.

Важно правильно провести все обряды и ритуалы, чтобы душа обрела вечный покой.

Вспоминать человека в негативном ключе

Это одно из главных правил, которое действует после смерти человека. Об умерших стоит говорить либо хорошо, либо вообще ничего не говорить. Так человек может вспомнить былые обиды и негатива из прошлого. Не стоит об этом напоминать себе и душе умершего человека, ведь первые сутки дух находится рядом с родственниками.

Напоминание о конфликтах может помешать душе обрести покой. Это связано с тем, что часто воспоминания о нерешенных делах заставляют души оставаться в мире людей, а это, в свою очередь, доставляет духу мучения. Отпустите человека, все обиды и конфликты, так как разрешить разногласия уже все равно не получится.

Копаться в вещах

Первые 40 дней не стоит затевать ремонт и разбирать вещи покойного. Конечно, если это не касается поиска важных документов для организации похорон. В остальных случаях копаться в вещах умершего человека не стоит. Это может вызвать гнев у покойного, что будет иметь свои последствия в будущем.

Все вещи принято раздавать после того, как пройдет 40 дней после смерти. Считается, что в это время душа попадает в загробную жизнь и постепенно начинает осваиваться в новом мире. В этот момент можно раздавать вещи, начинать ремонт и делать перестановку. Все вещи принято отдавать на благотворительность или в церковь,

Шуметь и веселиться

Первые 40 дней после смерти остаются самыми важными в новой жизни души. Родственники же в это время сохраняют траур по усопшему, чтут память человека. Этот ритуал важно соблюдать, так как покойному нужно понимать, что родственники помнят и уважают его. Не шумите и не веселитесь первые 40 дней после смерти родственника – держите траур по усопшему, чтобы проявить уважение.

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