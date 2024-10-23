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Почему на кладбище нужно ходить до обеда

23 октября 2024Загробная жизньМарианна Басс

Традиция ходить на кладбище в первой половине дня зародилась еще в древние времена.

Почему на кладбище нужно ходить до обеда
Фото:  Image by freepik

После обеда, а тем более после захода солнца люди старались избегать нахождения на погосте. На самом деле, у этой приметы есть свои причины – как рациональные, так и мистические.

Утреннее прибытие душ

Одна из примет гласит, что по утрам души спускаются с небес на кладбища, чтобы увидеть своих родных. Так они незримо находятся рядом и могут подавать знаки живым родственникам. Кроме того, им приятно, что люди помнят о них и приходят почтить память.

Стоит отметить, что в священных писаниях нет упоминаний об этом явлении. Также православная церковь говорит, что человек может прийти на кладбище в любое время, если это не противоречит закону.

Энергетический обмен

Эзотерики утверждают, что после обеда на кладбище начинается энергетический обмен между душами усопших. По мнению экспертов, если человек поймает поток мертвой энергии, то начнет чувствовать недомогание, а в некоторых случаях покойники и вовсе могут забрать живого с собой. Также есть риск зарядиться негативной и мертвой энергией, из-за чего может появиться упадок сил и общее недомогание.

Рациональные причины

Одна из причин, по которой рекомендуется приезжать на кладбище до обеда, – уборка могил. Дело в том, что многие люди приезжают на погост для того, чтобы заняться уборкой и приведением в порядок места захоронения. На это требуется много времени, поэтому визит лучше запланировать на первую половину дня.

Еще одна причина заключается в том, что есть риск испугаться кладбища в сумерках. Погост – место, окутанное суевериями, поэтому впечатлительные люди могут сильно испугаться кладбища в темноте.

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