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Кто такие плакальщицы: история и значение ритуального плача

6 февраля 2025Загробная жизньМарианна Басс

Плакальщицы — это женщины, чья роль заключалась в исполнении ритуального плача на похоронах и поминальных обрядах.

Кто такие плакальщицы: история и значение ритуального плача
Фото:  Image by freepik

Их традиция восходит к древним временам и встречается в культурах многих народов, включая славян, греков, египтян и кельтов. Считалось, что громкий плач помогает душе усопшего легче перейти в иной мир и смягчает горе родственников.

История плакальщиц

Уже в Древнем Египте существовали профессиональные плакальщицы, которые оплакивали умерших фараонов и вельмож, призывая богов принять их душу. В Древней Греции и Риме оплакивание сопровождалось особыми ритуальными песнопениями — тренами.

На Руси традиция плакальщиц (профессиональных причитальниц) имела важное значение. Эти женщины обладали особым даром слова и умели складывать прощальные речи, наполняя их глубокими эмоциями и смыслом. Их голос считался проводником между мирами, а сам плач — своеобразным мостом, соединяющим земное и потустороннее.

Значение ритуального плача

Ритуальный плач был не просто проявлением скорби, а частью сакрального обряда. В его основе лежали три главные функции:

  1. Помощь душе усопшего — считалось, что чем громче и искреннее будет оплакивание, тем легче духу покинуть тело и перейти в загробный мир.
  2. Выражение коллективной скорби — плач объединял семью и общину, помогая людям выплеснуть боль утраты.
  3. Магическая защита — согласно поверьям, ритуальный плач мог защитить дом покойного от злых духов и недобрых сил.

Исчезновение традиции

С развитием христианства и изменением ритуалов погребения роль плакальщиц постепенно уменьшалась. Официальная церковь относилась к этой практике неоднозначно, считая ее пережитком язычества. Со временем традиция сохранилась лишь в отдельных регионах и сегодня встречается в фольклорных реконструкциях.

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