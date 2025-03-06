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Ритуалы после похорон: как правильно проводить поминальные дни

6 марта 2025Загробная жизньМарианна Басс

Похороны – это не завершение пути усопшего, а лишь его переход в иной мир.

Ритуалы после похорон: как правильно проводить поминальные дни
Фото:  Image by freepik

В христианской традиции и народных обычаях закрепились особые дни поминовения, которые помогают душе обрести покой, а родным – смириться с утратой.

Основные поминальные дни

  • 3-й день – молятся о прощении грехов и воссоединении души с Богом. В этот день принято заказывать панихиду в церкви и читать дома молитву «Отче наш».
  • 9-й день – считается важным этапом, когда душа предстает перед Господом. Родные собираются на поминки, раздают милостыню, а в храме служат литургию.
  • 40-й день – день окончательного суда души. Этот поминальный день особенно значим, поэтому важно заказать сорокоуст в церкви и раздать угощения нуждающимся.

После 40-го дня усопшего поминают ежегодно, особенно в годовщину смерти и родительские субботы.

Как правильно проводить поминки

Молитва – главное, чем можно помочь душе. Помимо церковных служб, можно читать «Псалом 90», «Псалом 50» и другие молитвы за упокой.
Поминальная трапеза – должна быть скромной и благочестивой. Главные блюда: кутья (сладкая каша), хлеб, компот или кисель. Не стоит устраивать шумные застолья и распивать спиртное.
Благотворительность – раздача еды, вещей или денег нуждающимся – лучший способ почтить память усопшего.
Посещение кладбища – можно убрать могилу, зажечь свечу, помолиться, но не оставлять еду на могиле – лучше раздать её живым.
Главное в поминовении – искренняя молитва и добрые дела. Вера в вечную жизнь и Божие милосердие помогают пережить утрату и поддержать душу усопшего в её новом пути.
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