Почему нельзя оборачиваться на похоронах: смысл старинной приметы

9 сентября 2025Загробная жизньМарианна Басс

Похоронные традиции всегда окружены особым сакральным смыслом.

Почему нельзя оборачиваться на похоронах: смысл старинной приметы
Фото: freepik

Каждое движение, слово и жест во время последнего пути покойного имеет значение. Одна из самых известных примет — нельзя оборачиваться на похоронах, когда процессия движется к кладбищу. Эта традиция существует веками, и даже в XXI веке многие люди интуитивно ее соблюдают. Разбираемся, что она значит и почему так важно следовать этому правилу.

Древний смысл приметы

Наши предки верили, что в момент похорон душа еще остается рядом с телом и постепенно отправляется в иной мир. Если человек оглянется, он как бы зовет дух назад, мешает ему покинуть земной план. Это может запутать душу, а также навлечь беду на самого того, кто обернулся. В народе считалось: оборачиваться, значит открывать свой энергетический канал для смерти.

С психологической точки зрения

Современные эзотерики и психологи сходятся во мнении, что запрет имеет и практический смысл. Похороны — это обряд перехода, в котором важно двигаться только вперед. Если оглядываться, человек словно застревает в прошлом, не отпускает усопшего и тем самым закрывает себе путь к исцелению и принятию.

Влияние на энергетическое поле

Согласно эзотерическим учениям, похороны сопровождаются мощным энергетическим разломом: пространство живых и пространство ушедших соприкасаются. В этот момент поле живого человека уязвимо. Оглянувшись, можно «захватить» часть траурной энергии или даже чужой кармический долг. Поэтому и советуют смотреть только вперед, сохраняя внутреннюю собранность.

Другие похоронные запреты и обычаи

Примета об «оглядывании» не единственная. В разных регионах до сих пор соблюдают и другие правила:

  • нельзя нести домой цветы или землю с кладбища;
  • по возвращении с похорон обязательно нужно вымыть руки и лицо, иногда даже сменить одежду;
  • в доме покойного открывают окна и зеркала завешивают тканью, чтобы душа не запуталась.

Все эти действия направлены на одно: помочь душе спокойно перейти в иной мир и защитить живых от ненужного энергетического контакта.

