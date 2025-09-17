Что нельзя говорить на похоронах и поминках: слова, несущие беду

Похороны и поминки — особое время, когда люди провожают усопшего и стараются поддержать его путь в мир иной.

Это не только обряд прощания, но и момент, когда каждое слово имеет особую силу. Считается, что в эти дни мир живых и мир мертвых соприкасаются, а значит, любая фраза может нести в себе как свет, так и опасность. Наши предки передавали из поколения в поколение правила речи в такие моменты, ведь слова способны повлиять на судьбу оставшихся в живых.

«Когда моя очередь?» или любые намеки на смерть

Ни в коем случае нельзя произносить фраз, связанных с личной смертью или желанием «поскорее уйти за усопшим». Такие слова открывают энергетические ворота, и человек словно сам приглашает беду. Считается, что высшие силы могут услышать подобный зов и ускорить уход говорящего.

«Хорошо, что он ушел» или осуждения умершего

Поминки — это не место для упреков или радости по поводу смерти. Негативные слова в адрес покойного могут привлечь в дом несчастья. Душа умершего в первые дни после кончины особенно чувствительна, и дурные слова способны обернуться проблемами для семьи, вплоть до череды болезней и неудач.

«Теперь все будет плохо» или пророчества несчастья

Любые предсказания о будущем, связанные с бедой, — особенно опасны. Например, если сказать, что после смерти одного члена семьи «начнут уходить все», это может сработать как программа. Считается, что такие слова становятся самосбывающимися, закрепляя негативную энергетику.

Имя живого человека рядом с поминанием

Опасно произносить: «Следующий будет » или упоминать кого-то из присутствующих рядом с покойным. По поверьям, это накладывает энергетическую связь и может сократить жизнь того, чье имя назвали. Именно поэтому на похоронах стараются не обсуждать болезни и возраст близких.

Слова отказа от памяти

Фразы вроде «Забудем об этом скорее» или «Будем жить, как будто ничего не случилось» тоже несут опасность. Умерших нужно помнить и поминать, иначе считается, что их душа не обретет покой и будет напоминать о себе тревожными снами, ссорами и проблемами в доме.