Что нельзя делать в день похорон: старинные запреты и их объяснение

Смерть близкого человека всегда становилась для семьи испытанием, и во все времена люди старались оберегать себя и дом от негатива, который, по поверьям, сопровождает похоронный день.

Считалось, что в момент расставания с усопшим границы между мирами становятся тоньше, и неправильные действия могут навлечь беду. Поэтому существовало множество запретов и примет, которые строго соблюдали, чтобы защитить живых и успокоить душу умершего.

Нельзя оборачиваться, уходя с кладбища

Считалось, что, если оглянуться, душа усопшего может увязаться за живыми, не найдя покоя. В народе говорили: «Оглянулся — дорогу назад перекрыл». Нарушивший запрет рисковал столкнуться с болезнями или чередой неприятностей, будто «мертвое» увязалось за ним в дом. Поэтому после похорон люди шли прямо, не замедляя шаг, чтобы не дать усопшему повода задержаться среди живых.

Нельзя нести домой вещи с похорон

Особенно это касалось цветов, венков, земли с могилы или даже случайно упавших монет. Считалось, что любая вещь с кладбища несет энергию смерти и способна «затащить» в дом болезни, ссоры и нищету. Даже одежду, в которой были на похоронах, рекомендовалось тщательно проветрить и очистить. Нарушение этого запрета, по поверьям, открывало двери бедам, которые могли преследовать семью долгие годы.

Нельзя в день похорон ничего строить и начинать новое дело

Старинная примета гласила: любое строительство или даже мелкий ремонт в этот день «станет недолговечным». Считалось, что смерть перекрывает дорогу новому, и начатое на похороны дело обречено на разрушение. Нарушившие запрет жаловались на то, что дома не ладилось хозяйство, рушились отношения или деньги уходили в никуда. Поэтому в день прощания все силы направляли только на поминовение и прощание с умершим.

Нельзя через порог передавать предметы или еду

В народе верили, что душа усопшего стоит у порога дома, прощаясь с близкими. Передав что-то через порог, можно было «отдать» удачу или даже жизнь вслед за умершим. Нарушение запрета считалось прямым приглашением к болезням и утратам в доме. Именно поэтому после похорон хозяйки дома строго следили, чтобы вся передача еды и вещей происходила внутри дома или на улице, но не через порог.

Нельзя смеяться и веселиться

Смех и громкая радость в день похорон воспринимались как неуважение к умершему и нарушение связи с миром духов. Люди верили, что душа может обидеться и «затаить зло», из-за чего родные столкнутся с затяжными неприятностями. Даже детям запрещалось громко играть: считалось, что веселье «смешивает» живое и мертвое, вызывая хаос. Последствием нарушения запрета могла стать долгая череда несчастий или утрата гармонии в семье.

Нельзя оставлять стол пустым после похорон

После возвращения с кладбища всегда накрывали поминальный стол. Если же стол оставался пустым, говорили, что душа умершего «не сыта» и будет беспокоить дом. Нарушение этого правила грозило тем, что покойный будет сниться, звать с собой или приносить тревогу в дом.

Нельзя выносить мусор из дома в день похорон

Мусор в этот день символизировал «часть дома». Вынося его, человек рисковал вынести вместе с ним удачу, здоровье или даже жизнь кого-то из членов семьи. Поэтому все домашние дела, связанные с уборкой, старались закончить накануне, а в день похорон жили по принципу: «Ничего лишнего не выносить».