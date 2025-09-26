ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Что нельзя делать в день похорон: старинные запреты и их объяснение

26 сентября 2025Загробная жизньМарианна Басс

Смерть близкого человека всегда становилась для семьи испытанием, и во все времена люди старались оберегать себя и дом от негатива, который, по поверьям, сопровождает похоронный день.

Что нельзя делать в день похорон: старинные запреты и их объяснение
Фото: freepik

Считалось, что в момент расставания с усопшим границы между мирами становятся тоньше, и неправильные действия могут навлечь беду. Поэтому существовало множество запретов и примет, которые строго соблюдали, чтобы защитить живых и успокоить душу умершего.

Нельзя оборачиваться, уходя с кладбища

Считалось, что, если оглянуться, душа усопшего может увязаться за живыми, не найдя покоя. В народе говорили: «Оглянулся — дорогу назад перекрыл». Нарушивший запрет рисковал столкнуться с болезнями или чередой неприятностей, будто «мертвое» увязалось за ним в дом. Поэтому после похорон люди шли прямо, не замедляя шаг, чтобы не дать усопшему повода задержаться среди живых.

Нельзя нести домой вещи с похорон

Особенно это касалось цветов, венков, земли с могилы или даже случайно упавших монет. Считалось, что любая вещь с кладбища несет энергию смерти и способна «затащить» в дом болезни, ссоры и нищету. Даже одежду, в которой были на похоронах, рекомендовалось тщательно проветрить и очистить. Нарушение этого запрета, по поверьям, открывало двери бедам, которые могли преследовать семью долгие годы.

Нельзя в день похорон ничего строить и начинать новое дело

Старинная примета гласила: любое строительство или даже мелкий ремонт в этот день «станет недолговечным». Считалось, что смерть перекрывает дорогу новому, и начатое на похороны дело обречено на разрушение. Нарушившие запрет жаловались на то, что дома не ладилось хозяйство, рушились отношения или деньги уходили в никуда. Поэтому в день прощания все силы направляли только на поминовение и прощание с умершим.

Нельзя через порог передавать предметы или еду

В народе верили, что душа усопшего стоит у порога дома, прощаясь с близкими. Передав что-то через порог, можно было «отдать» удачу или даже жизнь вслед за умершим. Нарушение запрета считалось прямым приглашением к болезням и утратам в доме. Именно поэтому после похорон хозяйки дома строго следили, чтобы вся передача еды и вещей происходила внутри дома или на улице, но не через порог.

Нельзя смеяться и веселиться

Смех и громкая радость в день похорон воспринимались как неуважение к умершему и нарушение связи с миром духов. Люди верили, что душа может обидеться и «затаить зло», из-за чего родные столкнутся с затяжными неприятностями. Даже детям запрещалось громко играть: считалось, что веселье «смешивает» живое и мертвое, вызывая хаос. Последствием нарушения запрета могла стать долгая череда несчастий или утрата гармонии в семье.

Нельзя оставлять стол пустым после похорон

После возвращения с кладбища всегда накрывали поминальный стол. Если же стол оставался пустым, говорили, что душа умершего «не сыта» и будет беспокоить дом. Нарушение этого правила грозило тем, что покойный будет сниться, звать с собой или приносить тревогу в дом.

Нельзя выносить мусор из дома в день похорон

Мусор в этот день символизировал «часть дома». Вынося его, человек рисковал вынести вместе с ним удачу, здоровье или даже жизнь кого-то из членов семьи. Поэтому все домашние дела, связанные с уборкой, старались закончить накануне, а в день похорон жили по принципу: «Ничего лишнего не выносить».

Рамблер: последние новостиЧто нельзя делать в день похорон: старинные запреты и их объяснениеГороскоп на 27 сентября 2025 годаФинансовый гороскоп на 27 сентября 2025 года
Загробная жизнь
Судьба решается: в РПЦ рассказали, как правильно поминать усопших
Судьба решается: в РПЦ рассказали, как правильно поминать усопших
Загробная жизнь
Как правильно вести себя на кладбище, чтобы не забрать негатив домой
Как правильно вести себя на кладбище, чтобы не забрать негатив домой
Политика конфиденциальностиУсловия использования