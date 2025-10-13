ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Можно ли брать детей на кладбище: суеверия и народные приметы

13 октября 2025Загробная жизньМарианна Басс

Кладбище издавна считалось местом особой силы — пространством, где границы между миром живых и миром мертвых становятся тоньше.

Можно ли брать детей на кладбище: суеверия и народные приметы
Фото: freepik

С этим связано множество правил, запретов и традиций. Одним из самых спорных вопросов всегда было: стоит ли брать детей на похороны или на поминки, можно ли водить их на кладбище. В народе существовали десятки примет, объясняющих, почему маленьким детям там не место.

Дети и энергетика кладбища

Считается, что ребенок до семи лет особенно восприимчив к энергиям, которые взрослые не замечают. Его аура еще не окрепла, а связь с духовным миром сильнее, чем у взрослого. Поэтому любые контакты с местами, где присутствует энергия смерти, могли восприниматься как опасные: ребенок «подхватывает» чужую энергетику, становится беспокойным, часто болеет.

Народные приметы и суеверия

Ребенок может «испугаться души»

Славяне верили, что на кладбище души усопших могут задерживаться рядом с живыми. Они не всегда осознают, что их путь завершен, и могут «потянуть» за собой слабого ребенка, напугать его или даже вызвать болезнь.

Потеря сна и капризы

Считалось, что ребенок, побывавший на кладбище, потом долго не спит, плачет по ночам или видит кошмары. Это связывали с тем, что детская энергетика словно «цепляет» остатки печали и скорби.

Опасность «сглаза»

В народе говорили: «На кладбище глаз острый». То есть человек в трауре, полный горя и боли, может нечаянно сглазить ребенка. Считалось, что именно дети сильнее всего подвержены такому воздействию.

Нарушение судьбы

По поверьям, если ребенка часто водить на кладбище, то он может «наследовать» судьбу умерших, повторяя болезни или несчастья рода. В деревнях строго следили за тем, чтобы малышей не брали на похороны, чтобы не навлечь беду на их будущее.

Тень на жизнь ребенка

Существовала примета: если ребенок пройдет по свежей могиле, то «тень покойного» останется с ним и будет мешать в жизни — вызывать неудачи и препятствия. Поэтому детей берегли от случайного контакта с могилами.

Исключения и традиции

Несмотря на строгие запреты, иногда детей все же брали на кладбище — например, если нужно было проститься с близким человеком. В таких случаях обязательно соблюдали защитные ритуалы. Малышу завязывали красную нить на руку, клали в карман кусочек хлеба или железо (ключ, монетку) — чтобы «не прилипла» негативная энергия.

