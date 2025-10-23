Можно ли отмечать праздники сразу после похорон: приметы и объяснения

Похороны — это момент перехода, граница между мирами. Душа ушедшего покидает земное тело, а пространство, где жили близкие, наполняется особой, пограничной энергией.

В то же время жизнь не останавливается: календарь движется, приближаются даты рождений, семейные торжества, государственные праздники.

Связь перехода и временный «завес» между мирами

После похорон мир живых и мир духов еще некоторое время остаются энергетически связаны. В традиционных учениях считается, что в течение 40 дней душа умершего проходит путь очищения, постепенно отпуская земные привязки. Это особое время, период тишины, когда нельзя резко повышать вибрации пространства.

Праздник, веселье, громкая музыка или активные застолья создают поток энергии радости и возбуждения — вибрации, противоположные состоянию души, находящейся в пути.

Такое несоответствие вызывает энергетический диссонанс: душе становится труднее уйти, а живые ощущают тревогу, непонятную усталость, сны с покойным или эмоциональные качели.

Народные приметы и скрытый смысл традиции

Во многих культурах существует правило: год после похорон не устраивать шумных торжеств. Это не столько запрет, сколько форма внутренней экологии.

Считается, что за 12 месяцев происходит полный астрологический цикл, и энергия человека, покинувшего мир, полностью растворяется во времени.

До этого момента его след остается в родовой системе, особенно сильно в дни лунных переходов, солнечных затмений и дат, связанных с умершим. Праздники в этот период способны «подцепить» память о потере, и радость становится натянутой.

Нумерологически, первый год после смерти несет вибрацию числа 9 — числа завершения, отпускания и мудрого закрытия цикла. Любое веселье в это время воспринимается Вселенной как нежелание завершить процесс, что может задержать духовное исцеление семьи.

Астрологический аспект

Астрология рассматривает смерть как переход энергии из плотного мира (Сатурн) в мир тонких вибраций (Нептун, Плутон). Сразу после похорон включается сатурнианская энергия ограничения и дисциплины — она требует смирения, памяти, уважения.

Когда мы пытаемся в этот период включить энергию Венеры (радость, удовольствие, праздники), возникает конфликт стихий.

Плутон, управляющий процессом трансформации, «не отпускает» пространство до тех пор, пока не произойдет внутреннее принятие.

Именно поэтому астрологи советуют: