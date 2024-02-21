Магии там ноль: эзотерик развенчала миры о таро

Правда об уникальной системе работы с подсознанием.

Таро часто окутано тайной — настолько, что люди боятся и самих предсказателей и их карт. А те и рады поддерживать этот образ, таинственный и мистический. Разберем некоторые из самых распространенных мифов об этой древней системе предсказания, чтобы выяснить, насколько правдивы эти теории.

«На самом деле это уникальная система, которая может помочь буквально каждому разобраться в собственных мыслях, в том числе — скрытых», — объясняет астролог и эзотерик Максим Суворов.

Таро — это гадание

Некоторые гадатели на Таро обладают ясновидением, а большинство — обычные люди, которые просто очень талантливо толкуют Арканы, лежащие перед ними. В любом случае, Таро — это не форма гадания, оно не предсказывает будущее.

«Напротив, карты помогают людям найти ясность в любых жизненных вопросах. По моему опыту, гадания на Таро в значительной степени сосредоточены на анализе прошлого для понимания настоящего: где я сейчас и как я сюда попал? Карты помогут найти ответы на ваши вопросы. Они дают возможность оценить, на каком этапе жизни вы находитесь, и изменить направление, если это необходимо. Они не могут принимать решения, но вы можете использовать их как руководство к действию, чтобы сделать новый выбор, который кажется вам правильным», — рассказывает Максим.

Гадания на Таро на 100% точны

Вы можете обратиться к самому высококлассному и признанному гадателю в мире, и все равно его ответы будут лишь его личной интерпретацией сложных символов.

«Относитесь к раскладу как к руководству и помните, что у вас есть возможность выбора. Если вам не нравится то, что видит ваш гадатель, используйте это как возможность что-то изменить», — говорит Максим.

Карты Таро — это магия

Неудобная правда для тех, кто верит, что Арканы обладают врожденной магической силой: Таро — это всего лишь чернила и бумага. Они не живут собственной жизнью, не могут раскрыть ваши секреты и не предадут вас.

Эзотерик убежден: «Сила карт заключается в том, как их читают и понимают. Ваш гадатель будет интерпретировать карты и постарается ответить на вопросы и помочь обрести ясность. Но это все равно ближе к психологии, а магии там примерно нисколько, ноль, зеро».

Существуют хорошие и плохие карты

Это одно из самых распространенных заблуждений о системе Таро. В них нет хороших или плохих карт. Даже такие Арканы, как Смерть и Дьявол, не являются плохими по своей сути (хотя они могут предупредить о наступлении тяжелых времен).

«Карты — это способ общения человека с миром, временем и другими людьми. Важно то, как вы понимаете прочитанное и как действуете дальше. Перевернутые карты также не являются чем-то плохим, они просто имеют свое собственное значение», — говорит Максим.

И еще одно замечание: ни один ответственный и этичный гадатель не станет предсказывать смерть или исход болезни или беременности. Здесь слишком много неизвестных и переменных, зачем лишний раз программировать на плохое?

Раскладывающие Таро должны следовать определенным ритуалам

Например, люди верят, что раскладывать колоду можно только левой рукой, что нельзя прикасаться к чужим картам, что их нужно заворачивать в шелк, чтобы защитить, и даже что ваш первый набор карт должен быть подарен, а не куплен в эзотерической лавке.

По словам Максима, «прикосновения других людей к картам и атмосфера вокруг них не могут повлиять на их силу, поскольку она исходит от вашего личного понимания и личной же энергии».

Источник материала: Womanhit

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