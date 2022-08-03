К чему чешется подбородок у девушки, женщины или мужчины — толкование приметы

Наши предки уделяли приметам особое внимание, потому что зачастую с помощью них могли предугадать свое будущее.

Зуд подбородка — довольно частое явление. Так что же означает примета? На что нужно обратить внимание в первую очередь?

Самым распространенным толкованием народной приметы, независимо от пола, возраста и социального статуса, являются изменения в жизни, которые могут произойти в ближайшее время. Какие именно это будут изменения — неизвестно и зависит от различных обстоятельств.

К чему чешется подбородок у девушки

У девушки чешется подбородок обычно к встрече с незнакомцем, с которым закрутится страстный, но непродолжительный роман. Однако можно рассчитывать на приятные воспоминания от проведенного времени. Если у девушки есть молодой человек, то зуд подбородка может указывать на обман, как от любимого, так и с ее стороны. Другое толкование приметы говорит о том, что возможен переход отношений на новый уровень, например замужество.

К чему чешется подбородок у женщины

Для тех женщин, которые имеют вторую половинку, зуд подбородка может предвещать измену, предательство любимого человека. Стоит задуматься, может быть, человеку надоело однообразие и пора внести каплю необычных ощущений в отношения? Если же чешется подбородок не сильно, то это предвестник возвращения нежных и теплых чувств с любимым человеком. Для женщин, которые имеют взрослых детей, зуд подбородка может указывать на слишком сильную ревность к их избранникам. Нужно принять, что дети уже выросли и живут по своим правилам, строят свою семью. Во всех случаях зуд как бы напоминает, что пора взять контроль за свои отношения, свою жизнь и вести их в правильном направлении.

К чему чешется подбородок у мужчины

Когда подбородок чешется у парня, это указывает на предстоящий скоротечный роман. Либо зуд может указывать на встречу с девушкой, которая будет влюблена, но ваши чувства не будут взаимными. Мужчина, состоящий в браке, должен обратить внимание на взаимоотношения жены и своей матери. Вероятнее всего, между ними конфликт, в который они не хотят его вмешивать, но рано или поздно всей выйдет наружу. Зуд подбородка у мужчины, который имеет бороду, может предвещать романтическое свидание, поцелуй или мимолетное любовное приключение. Другое толкование говорит о продвижении по карьерной лестнице: мужчина может занять руководящий пост или получить высокую постоянную прибавку к зарплате.

Чешется подбородок: толкование приметы по времени суток и дням недели