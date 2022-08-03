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К чему чешется подбородок у девушки, женщины или мужчины — толкование приметы

3 августа 2022ЧесалкаМарианна Басс

Наши предки уделяли приметам особое внимание, потому что зачастую с помощью них могли предугадать свое будущее.

К чему чешется подбородок у девушки, женщины или мужчины — толкование приметы
Фото: tden.ru

Зуд подбородка — довольно частое явление. Так что же означает примета? На что нужно обратить внимание в первую очередь?

Самым распространенным толкованием народной приметы, независимо от пола, возраста и социального статуса, являются изменения в жизни, которые могут произойти в ближайшее время. Какие именно это будут изменения — неизвестно и зависит от различных обстоятельств.

К чему чешется подбородок у девушки

У девушки чешется подбородок обычно к встрече с незнакомцем, с которым закрутится страстный, но непродолжительный роман. Однако можно рассчитывать на приятные воспоминания от проведенного времени. Если у девушки есть молодой человек, то зуд подбородка может указывать на обман, как от любимого, так и с ее стороны. Другое толкование приметы говорит о том, что возможен переход отношений на новый уровень, например замужество.

К чему чешется подбородок у женщины

Для тех женщин, которые имеют вторую половинку, зуд подбородка может предвещать измену, предательство любимого человека. Стоит задуматься, может быть, человеку надоело однообразие и пора внести каплю необычных ощущений в отношения? Если же чешется подбородок не сильно, то это предвестник возвращения нежных и теплых чувств с любимым человеком. Для женщин, которые имеют взрослых детей, зуд подбородка может указывать на слишком сильную ревность к их избранникам. Нужно принять, что дети уже выросли и живут по своим правилам, строят свою семью. Во всех случаях зуд как бы напоминает, что пора взять контроль за свои отношения, свою жизнь и вести их в правильном направлении.

К чему чешется подбородок у мужчины

Когда подбородок чешется у парня, это указывает на предстоящий скоротечный роман. Либо зуд может указывать на встречу с девушкой, которая будет влюблена, но ваши чувства не будут взаимными. Мужчина, состоящий в браке, должен обратить внимание на взаимоотношения жены и своей матери. Вероятнее всего, между ними конфликт, в который они не хотят его вмешивать, но рано или поздно всей выйдет наружу. Зуд подбородка у мужчины, который имеет бороду, может предвещать романтическое свидание, поцелуй или мимолетное любовное приключение. Другое толкование говорит о продвижении по карьерной лестнице: мужчина может занять руководящий пост или получить высокую постоянную прибавку к зарплате.

Чешется подбородок: толкование приметы по времени суток и дням недели

  • зуд в понедельник может предвещать череду романтических встреч, которые со временем, возможно, перерастут в серьезные отношения;
  • если подбородок чешется во вторник, то избежать ревности со стороны любимого человека не выйдет. Стоит быть внимательнее к своей семье, иначе разлад неминуем;
  • в среду чесание подбородка указывает на незапланированный прием гостей, встреча с которыми принесет радость и приятные эмоции;
  • в четверг примета предвещает перемены в личной жизни: возможен новый роман, знакомство или свидание;
  • зуд подбородка в пятницу может предупреждать о том, что человека в ближайшее время ждут изменения в рабочей сфере;
  • в субботу зачесавшийся подбородок указывает на то, что скоро вы отправитесь в гости и проведете вечер в компании близких людей, а также на приятный сюрприз от своей второй половинки;
  • в воскресенье чешущийся подбородок предвещает вечер, проведенный в кругу семьи.

    • Отличается толкование приметы и по времени суток, в которое чешется подбородок. Если подбородок зачесался утром, то стоит ждать визита нежданных гостей, общение с ними оставит неприятный осадок, а вскоре и вовсе прекратится. Зуд в обед говорит о том, что о вас думает ваш поклонник или родственники и близкие люди. Неприятные ощущения, возникшие вечером, предвещают крупные финансовые хлопоты, неизвестно приятные или нет. Подбородок чешется ночью — ожидайте повышения на работе.

    Чешется подбородок: где и почему

    • справа — человека ожидают трагичные новости, не исключена драка, во время которой он получит физический или моральный вред. Другое толкование говорит о ссорах и конфликтах с родственниками, будьте внимательнее к своей семье, уделяйте больше времени;
    • слева — зуд предвещает скорое удачное разрешение всех проблем, финансовое благополучие;
    • посередине — предсказывает появление необоснованной, но очень сильной ревности. Возможность появления незнакомца, из-за которого и вспыхнет это разрушающее чувство.

      • Как повлиять на примету

      Если примета предвещает что-то плохое для вас или близких людей, то есть несколько способов нейтрализовать ее действие, например, попросите знакомого мужчину легонько постучать вам по подбородку, при этом оба должны находиться у зеркала — это будет означать, что вы уже как будто получили удар судьбы. Либо возьмите иголку, проденьте черную нить и аккуратно коснитесь места, где чешется, после ритуала выкиньте предметы в окно, это также должно отрицательно повлиять на примету.

      Верить в приметы и их толкование или нет — дело каждого. Иногда достаточно наблюдать и сопоставлять происходящие события. А порой опыт предков очень помогает. Всегда проще подготовиться и обезопасить себя от предстоящих неудач заранее.

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