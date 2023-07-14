Центр горла: как дизайн человека поможет найти свою миссию

Самовыражение – очень популярное слово сейчас.

Все хотят быть не то чтобы классными, проявленными – все хотят быть собой. А как это – быть собой? А разве можно быть кем-то другим? Ответы на эти вопросы может дать Дизайн Человека, относительно новое направление изучения человеческой личности и ее потенциала.

В сердце Дизайна лежит учение о том, что каждый из нас – это рейв. А у рейва есть карта рождения, рассчитать которую можно здесь. Для того, чтобы понять, как найти себя, нам следую обратить внимание на ромбик в самом центре карты (в районе груди) – это так называемый центр Джи. Этот центр и показывает, как мы ощущаем свою суть, кем мы являемся на самом деле. У кого-то этот центр окрашен (чаще всего в желтый цвет), а у кого-то он пустой, словно фрагмент в детской раскраске. Не пугайтесь, пустой центр Джи вовсе не означает отсутствие личности или пустоту души, скорее наоборот.

Дело в том, что люди с закрашенным центром Джи (тогда он называется определенный) имеют запрограммированную сущность: есть что-то, что они любят безусловно, у них есть свой путь, по которому они идут сами и ведут тех, кто оказывается в связи с ними. Например, близких людей, друзей, возлюбленных. Люди с определенным центром Джи точно чувствуют, чего именно они хотят от жизни: где их дом, какая музыка – любимая, какие люди – родные. Это знание приходит не от головы, а от сердечной чакры (именно она и питает центр Джи, центр Самоопределения). И главное для таких людей – четко прислушиваться к велению сердца, выбирать то, что нравится каким-то внутренним чутьем и не соглашаться на смену курса, если они идут своей дорогой.

Люди же, чей центр Джи не закрашен, то есть не определен, с одной стороны – не имеют четкого понимания, кто они и зачем вообще появились на свет, им может быть часто не ясен их путь. Однако именно в этой неопределенности и заключается величайшая мудрость: люди, не имеющие своей четкости в центре самоопределения, невероятно чутки к тем, кто его имеет. Они способны глубоко видеть истинную сущность других людей, и выбирать, кто им ближе. Таким образом, мир делится на людей с определенным центром внутренней сути и с неопределенным. Первые, чтобы по-настоящему обрести себя, должны остаться наедине с собой, чтобы лучше услышать внутренний голос истинного «я», а вторым не стоит зацикливаться на поиске какого-то одного «я», ведь в зависимости от того, в каком окружении они находятся, их неопределенный центр Джи будет наполняться чужими (которые на какой-то период станут их собственными) энергиями, желаниями и направлениями. Таким людям не стоит бояться, если их выбор жизненного пути, партнера и работы мечты периодически меняется – такова их природа.

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