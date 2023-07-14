Центр горла: как дизайн человека поможет найти свою миссию

Все хотят быть не то чтобы классными, проявленными – все хотят быть собой. А как это – быть собой? А разве можно быть кем-то другим? Ответы на эти вопросы может дать Дизайн Человека, относительно новое направление изучения человеческой личности и ее потенциала.
В сердце Дизайна лежит учение о том, что каждый из нас – это рейв. А у рейва есть карта рождения, рассчитать которую можно здесь. Для того, чтобы понять, как найти себя, нам следую обратить внимание на ромбик в самом центре карты (в районе груди) – это так называемый центр Джи. Этот центр и показывает, как мы ощущаем свою суть, кем мы являемся на самом деле. У кого-то этот центр окрашен (чаще всего в желтый цвет), а у кого-то он пустой, словно фрагмент в детской раскраске. Не пугайтесь, пустой центр Джи вовсе не означает отсутствие личности или пустоту души, скорее наоборот.
Дело в том, что люди с закрашенным центром Джи (тогда он называется определенный) имеют запрограммированную сущность: есть что-то, что они любят безусловно, у них есть свой путь, по которому они идут сами и ведут тех, кто оказывается в связи с ними. Например, близких людей, друзей, возлюбленных. Люди с определенным центром Джи точно чувствуют, чего именно они хотят от жизни: где их дом, какая музыка – любимая, какие люди – родные. Это знание приходит не от головы, а от сердечной чакры (именно она и питает центр Джи, центр Самоопределения). И главное для таких людей – четко прислушиваться к велению сердца, выбирать то, что нравится каким-то внутренним чутьем и не соглашаться на смену курса, если они идут своей дорогой.
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