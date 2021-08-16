Увидели во сне тараканов — огорчаться или радоваться?

Согласно некоторым сонникам, появление во сне таракана считается хорошим знаком. Он означает, что на данный период у вас все складывается благополучно, и не стоит проявлять беспокойство.

Если даже существует мелкие неприятности, в скором времени они разрешатся. А вот употребление их в пищу говорит о дурных наклонностях, которые вы стремитесь скрыть от общества.

Что говориться в соннике Миллера

Большое количество прусаков во сне — к возможным трудностям в работе, карьере. Следует приложить все усилия, чтобы добиться вознаграждения или повышения по служебной лестнице.

Уничтожение во сне усатых насекомых означает предстоящие хлопоты, которые в итоге будет иметь приятный результат. Их ловля в ночных грезах может говорить о том, что наяву вы не рискуете принять важное решение.

Огромных размеров таракан может символизировать тревожные мысли, занимающие вас. На самом деле нет повода для беспокойства.

Вы входите в темное помещение, включаете свет, а насекомые разбегаются по углам? Это знак, что следует отказаться от сомнительных развлечений — это убережет вас от неприятностей.

Что говорит Ванга?

А вот болгарская ясновидящая считала, что приснившиеся тараканы могут предрекать как хорошее, так и плохое, и трактовка зависит от их количества. Так, одна особь — намек, что в трудной ситуации стоит рассчитывать только на собственные силы, не надеясь на поддержку друзей и родни. Если же усатых вредителей много, то это хороший знак, обещающий повышение по службе и финансовую прибыль.

Уничтожение во сне прусака может указывать на предстоящие серьезные перемены в жизни, например, встречу с важной персоной, переезд, большое путешествие. Мертвые насекомые — призыв расслабиться. выдохнуть, так как все неприятности уже позади. Если во сне их очень много — как живых, так и дохлых — ожидайте событий, которые способны перевернуть жизнь.

Видеть, как таракан ползет по вам — к попаданию в неудобное положение, с честью выйти из которого поможет собственная находчивость; ползет по стене вверх — ожидайте незапланированной финансовой прибыли; по наклонной поверхности — тоже к доходу, но несколько меньшему. Ловля тараканов во сне также означает внезапный доход.

Если женщине снятся дохлые тараканы — это может означать появление в ее судьбе бесчестного поклонника. Большого размера, нападающие или пытающиеся покусать насекомые могут предвещать сплетни, слухи завистников. Прусаки рыжие или белые снятся к суете, пустым обязательствам, появлении в вашем окружении людей, способных сорвать все планы, подмочить репутацию, ухудшить материальное положение. После такого сна следует быть осторожнее в знакомствах и не распространяться незнакомым людях о своих планах. А вот таракан черного цвета, напротив, сулит знакомство с людьми, которые способны улучшить ваше благосостояние.

Приснившиеся одновременно пауки и тараканы являются предостерегающим знаком: опасайтесь интриг со стороны знакомых.

Сон про тараканов по соннику Фрейда

Австрийский психолог трактовал мелких насекомых как прообраз детей. Они видятся людям, которые жаждут обзавестись потомством. Если у человека проблемы с репродуктивной функцией или вообще в сексуальной сфере, то ему будут сниться дохлые тараканы. Их убийство может символизировать скрытую тягу к несовершеннолетним, а если сновидец делает это особо безжалостно — о его садистских наклонностях.

Еще одно значение сновидения, в котором вы лишаете жизни вредителя — к предательству со стороны сердечного друга. Прибить насекомое на себе — к попаданию в неудобную ситуацию наяву, за которую вам еще долго будет стыдно.