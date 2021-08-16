К чему снится выпадение зубов

Сновидения, в которых выпадают зубы, обычно являются вестниками плохих событий. Однако, в разных источниках толкования отличаются. Узнаем, к чему во сне выпадают зубы, и стоит ли опасаться последствий.
Согласно соннику Миллера если вы остались без зуба, такой сон может предвещать серьезные и длительные неприятности со здоровьем. О проблемах с самочувствием также может говорить факт выплевывания зубов. Если вы просто потеряли один из них — знак того, что ваша гордыня все-таки покорится обстоятельствам, а старания окажутся бесплодными. Количество потерянных зубов тоже немаловажно: один — к печальным новостям, два — к череде неудач по причине своего небрежного отношения к решению вопросов, три — к серьезным проблемам, всех — к трагедии, несчастью.
Болгарская прорицательница соотносила потерю зуба во сне с неожиданной кончиной человека из близкого окружения сновидца, а если при этом у него шла кровь, то со смертью родственника. Если его во сне каким-то образом вырывали — это знак насильственной смерти, причем преступник останется безнаказанным. В таких ситуациях Ванга призывала не винить себя ни в чем, а принять это как поворот судьбы. Остаться вообще с пустым ртом — готовьтесь к нескучной жизни, но одиночеству в преклонных годах, поскольку вы переживете многих людей из окружения.
Как известно, Фрейд считал, что сценарий ночных грез — отражение нашего сексуального поведения. Зубы во сне он связывал со склонностью к самоудовлетворению и страхом, что об этом узнают посторонние люди. Потеря зуба любым образом (выпал, вырвали) — опасение кастрации за онанизм. Шатать его во сне, чтобы скорее выпал — знак того, что сновидцу проще удовлетворить самого себя, чем вступать в отношения с противоположным полом.
Наяву при подобной неприятности, особенно при потере передних зубов, человек чувствует себя довольно неловко, стараясь скрыть этот факт. Лофф связывал такие сны с опаской попасть в неловкое положение в обществе, перенести публичный позор.
Кстати, он считал, что у подобных сюжетов может быть чисто физиологическая подоплека — повышенная чувствительность зубов или скрежетание ими во сне.
Выпадение зубов во сне без боли и крови означает, что некоторые связи, не имеющие особо важного значения в жизни, прервутся сами собой. Кровотечение во время потери зубов — к непростому прерыванию таких отношений.