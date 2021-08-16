К чему снится выпадение зубов

Сновидения, в которых выпадают зубы, обычно являются вестниками плохих событий. Однако, в разных источниках толкования отличаются. Узнаем, к чему во сне выпадают зубы, и стоит ли опасаться последствий.

Согласно соннику Миллера если вы остались без зуба, такой сон может предвещать серьезные и длительные неприятности со здоровьем. О проблемах с самочувствием также может говорить факт выплевывания зубов. Если вы просто потеряли один из них — знак того, что ваша гордыня все-таки покорится обстоятельствам, а старания окажутся бесплодными. Количество потерянных зубов тоже немаловажно: один — к печальным новостям, два — к череде неудач по причине своего небрежного отношения к решению вопросов, три — к серьезным проблемам, всех — к трагедии, несчастью.

Как толкует сон Ванга

Болгарская прорицательница соотносила потерю зуба во сне с неожиданной кончиной человека из близкого окружения сновидца, а если при этом у него шла кровь, то со смертью родственника. Если его во сне каким-то образом вырывали — это знак насильственной смерти, причем преступник останется безнаказанным. В таких ситуациях Ванга призывала не винить себя ни в чем, а принять это как поворот судьбы. Остаться вообще с пустым ртом — готовьтесь к нескучной жизни, но одиночеству в преклонных годах, поскольку вы переживете многих людей из окружения.

Толкование снов про выпадение зубов по Фрейду

Как известно, Фрейд считал, что сценарий ночных грез — отражение нашего сексуального поведения. Зубы во сне он связывал со склонностью к самоудовлетворению и страхом, что об этом узнают посторонние люди. Потеря зуба любым образом (выпал, вырвали) — опасение кастрации за онанизм. Шатать его во сне, чтобы скорее выпал — знак того, что сновидцу проще удовлетворить самого себя, чем вступать в отношения с противоположным полом.

Что означает сон про зубы согласно соннику Лоффа

Наяву при подобной неприятности, особенно при потере передних зубов, человек чувствует себя довольно неловко, стараясь скрыть этот факт. Лофф связывал такие сны с опаской попасть в неловкое положение в обществе, перенести публичный позор.

Кстати, он считал, что у подобных сюжетов может быть чисто физиологическая подоплека — повышенная чувствительность зубов или скрежетание ими во сне.

Что говорит эзотерический сонник о выпадении зубов

Выпадение зубов во сне без боли и крови означает, что некоторые связи, не имеющие особо важного значения в жизни, прервутся сами собой. Кровотечение во время потери зубов — к непростому прерыванию таких отношений.