К чему снится измена парня

Толкование снов об измене весьма неоднозначны. Разбираемся, что это значит по разным сонникам.

Толкование снов об измене весьма неоднозначны. Разбираемся, что это значит по разным сонникам.

Согласно соннику Миллера, измены чаще всего снятся людям, которые не уверены в себе, очень наивны и подвержены чужому влиянию. Поэтому Миллер советует больше внимания обратить на себя — избавиться от наивного восприятия, чаще отказывать людям, чтобы не попадать под влияние манипуляторов.

Подобные сновидения часто отражают состояние ваших отношений в реальности. В личной жизни все в порядке, если во сне увидели подстроенную измену — парень организовал ее, чтобы вы точно обо всем узнали. Если он сожалеет, просит прощения за свое поведение, то это свидетельствует о предстоящих трудностях в семье, на работе.

Если в сновидении подслушали, как парень звонит любовнице, есть повод задуматься. Возможно в реальности не доверяете молодому человеку и постоянно об этом говорите. Чтобы избежать разлада, стоит сесть и поговорить об этом.

Что говорит про измены в сновидениях сонник Ванги

По мнению Ванги сновидения об изменах не сулят ничего положительного. В первую очередь это предвестие тяжелого жизненного периода. Есть вероятность, что все планы разрушатся, наступит депрессия на этом фоне. Если измену во сне удалось предотвратить в последний момент, вы сможете справиться с тяжелыми испытаниями, проявив терпение и силу воли.

Если парень изменяет во сне с подругой, в реальности внимательнее посмотрите на свое окружение. Возможно появилась завистница, которая попытается разрушить ваш союз с молодым человеком. Если сможете вычислить коварную особу в реальной жизни, не стоит паниковать и нервничать — просто прекратите общение, чтобы она никак не смогла повлиять на вашу жизнь.

Кадр из фильма "Цена измены"

Что о снах про измену говорит сонник Фрейда

Часто в соннике Фрейда можно найти необычные значения снов, которые связаны с сексуальной составляющей. Но в случае с неверностью толкование очень простое — вы банально боитесь измены возлюбленного, и эта мысль не дает спокойно спать. Навряд ли есть реальные основания к ревности и волнениям. Но чтобы снять груз с души, просто поговорите с парнем.

К чему снится измена по эзотерическому соннику

С эзотерической точки зрения толкование измены парня однозначно — значит в реальности выбранный мужчина никогда такого не совершит, можете быть спокойны.