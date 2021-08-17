Почему снятся кошмары и что делать, если они не проходят?

Каждый хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда просыпаешься в ужасе от того, что увидел во сне.

Каждый хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда просыпаешься в ужасе от того, что увидел во сне. По мнению психологов, кошмарные сновидения могут снится по разным причинам, причем от них могут страдать люди любого возраста и пола, вне зависимости от уровня дохода и профессии. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с причинами их появления — с некоторыми можно справиться довольно просто.

Почему снятся кошмары

Спровоцировать появление страшных снов может несколько причин: Физический дискомфорт во время сна часто является негативным фактором. Если вы переутомились, переели на ночь, употребляли алкоголь или спальное место неудобное, в комнате душно, светит яркий свет, играет музыка громко — все это может стать причиной кошмара. Часто кошмарные сны являются во время болезни, особенно если повышена температура тела. Обычно после выздоровления они проходят. Сильный эмоциональный стресс из-за проблем во взаимоотношении с окружающими, нахождение в экстремальной ситуации. Возможно вы пытаетесь справиться с какой-то проблемой, или давнишней психологической травмой. Из-за этого подсознание выдает ночами страшные картинки.

Часто от кошмаров страдают люди определенных профессий, которые ежедневно сталкиваются с жестокостью и страданиями других (к примеру, доктора, спасатели). Кроме того мучают плохие сновидения и людей творческих профессий, у которых богатое воображение.

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Что делать, если кошмары мучают регулярно

Если вам регулярно снятся кошмары, пришла пора поменять свой образ жизни, убрать негативные факторы. Для этого нужно сделать все необходимое, чтобы окружающая обстановка располагала к крепкому и спокойному сну:

1. устраивайте вечерние прогулки на свежем воздухе;

2. перед отходом ко сну хорошо проветрите комнату;

3. нельзя переедать на ночь или употреблять алкогольные напитки (лучше заменить их успокаивающими настоями из трав);

4. очистите комнату от всех раздражающих предметов;

5. перед сном не стоит смотреть телевизор, в особенности фильмы ужасов, так как ощущение страха откладывается на подсознательном уровне;

6. слушайте спокойную музыку, и принимайте расслабляющие ванны.

Если после принятия всех мер вам продолжают снится страшные сны. В этом случае стоит обратить внимание на состояние собственного здоровья. В первую очередь причиной могут стать тяжелые болезни, которые на данный момент никак не проявляются. Возможно сновидения каким-то образом намекают на существующую проблему, но лучше пройти обследование у врача, не занимаясь самолечением. Кроме того плохие сновидения могут появляться из-за приема определенным препаратов — возможно стоит проконсультироваться со специалистом, поменять дозировку или заменить их аналогом.