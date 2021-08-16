Если ребенку снятся кошмары в возрасте от 3-х до 7-ми лет

Детская психика очень восприимчива, особенно в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Детская психика очень восприимчива, особенно в возрасте от 3-х до 7-ми лет. В период взросления и формирования личности ребенок получает множество новых знаний и событий, которые могут сопровождаться различными страхами. Ребенок может думать, что под кроватью живет кто-то страшный, или появится страх потери родителей.

Именно поэтому в детском возрасте появляются сны, главными героями становятся монстры. Совсем не обязательно они являются продолжением длительного просмотра мультиков или компьютерных игр. Часто ребенок чувствует злость, угрозу от окружающих или другие отрицательные эмоции. Но так как не может их выразить, на подсознательном уровне они воплощаются в виде чудовищ и преследуют ночами.

В этом случае нужно отследить, после каких событий малышу снятся чудовища. Происходит это после просмотра мультиков, общения с каким-либо человеком или после посещения определенных мест — постарайтесь исключить этот негативный фактор из жизни.

Если монстры пытаются навредить ребенку во сне

Иногда во снах монстры пытаются съесть ребенка. Такая проекция может появиться после просмотра сюжетов о дикой природе, посещения зоопарка — какое-то животное может показаться страшным.

В такой ситуации важно выяснить, что это за зверь. И в доступной форме объяснить ребенку, что не такое это страшное животное, рассказать побольше реальных, но позитивных фактов о нем.

Часто детям снится, что они от кого-то убегают, теряются. Часто это отражение реальных переживаний, когда в жизни ребенок столкнулся с непонятной ситуацией и ничего не может с этим поделать (к примеру, родители разводятся, близкий родственник сильно болеет и т.д).

Не пытайтесь скрывать серьезные проблемы, ограждая от них ребенка, если он все равно об этом знает. Уж лучше в мягкой форме объяснить происходящее, чем оставить малыша в неведении. Так как от этого ему будет еще страшнее.

wallup.net

Если во сне ребенок чувствует себя глупо

Еще одна форма сновидения, которая тоже относится к категории страшных, когда малыш глупо выглядит перед другими людьми. Например, оказывается голым, странно одетым и над ним смеются. Часто таким образом отражается волнение ребенка перед публичными выступлениями, новым коллективом. Особенно это проявляется у тех детей, у которых уже был подобный опыт.

Например, ребенка не приняли в коллективе, когда родители обещали, что с ним будут все дружить.

Поэтому нельзя обещать малышу то, что может и не случится. Например, что он станет лучшим игроком в команде, будет со всеми дружить и так далее. Лучше честно рассказывать о существующих возможностях, но и говорить о проблемах. Иначе любые неудачи способны напрочь отбить желание в дальнейшем.

Сны о падении

Еще один кошмар — это падение с лестниц, крыш, окон, кровати. Первой причиной подобных сновидений могут стать физиологические проблемы. Например, при слабо выраженный отит может вызвать проблемы в вестибулярном аппарате, что в некотором смысле отражается в сюжете ночных грез.

Также такие сны могут появляться из-за психологических трудностей. В жизни ребенок не может контролировать окружающую обстановку, а родители не оказывают должной поддержки, например, при смене места жительства.

Любые физиологические проблемы необходимо решать под руководством врача — возможно стоит пройти обследование. А с психологическими трудностями должны работать родители. Если намечаются резкие перемены в жизни, ребенка нужно к этому подготовить и провести соответствующую адаптацию.