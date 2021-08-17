Серые грызуны с длинным хвостом мало у кого вызывают приятные чувства. В жизни они являются к тому же переносчиками опасных заболеваний.

Серые грызуны с длинным хвостом мало у кого вызывают приятные чувства. В жизни они являются к тому же переносчиками опасных заболеваний. Но вот во сне крыса может быть вполне положительным символом. Рассмотрим, какое значение имеет такой сюжет.

К чему снятся крысы по соннику Миллера

Приснившийся грызун словно предостерегает: из-за вранья или хитрости у сновидца может произойти ссора с соседями, вплоть до рукоприкладства, или конфликт с партнерами по бизнесу. Поймать крысу — предвестие, что вы с честью справитесь с врагами или недоброжелателями, а вот убить ее — к благополучному результату в начатых делах.

Толкование снов про крыс по соннику Ванги

Болгарская ясновидящая полагала, что крысы в сновидении символизируют измену. Чем больше хвостатых серых грызунов человек увидит во сне, тем более серьезные последствия наступят от предательства. Еще одно значение множества крыс во сне — недовольство собой и окружением, ожидание от близких людей какой-либо интриги. Бегающие по вам крысы означают, что подлый поступок совершите вы сами. После такого сна нужно пересмотреть свое поведение и покаяться в нем перед пострадавшими. Если вы догоняете крыс — знак, что ваша отвага поможет преодолеть все трудности.

Хвостатый вредитель покусал во сне — к разногласиям с друзьями, если при этом появилась кровь — к конфликту с родственниками. Крыса напала на другого человека — значит, его ожидают огорчения. Травить грызунов во сне — к достижению положительных результатов в текущем или начатом деле.

Цвет этих зверьков также может иметь значение для трактовки. Белая шерстка символизирует плохое деяние со стороны близкого человека, вплоть до измены. Серая крыса — к слезам из-за лжи и вероломства. Черная мертвая крыса сулит небольшие передряги, а большой и жирный грызун — крупные неприятности. Хорошее толкование имеет сценарий, в котором сновидец изгоняет или лишает крысу жизни — знак, что он победит недругов.

Эзотерический сонник

Составители сонника считали, что крысы — олицетворение зависти. Так, сюжет, в котором грызун попался в ловушку, символизирует победу над соперником наяву. Видеть охотящуюся крысу — у вас есть завистники, недоброжелатели. Полчище крыс отражает неловкую ситуацию, в которой вы можете оказаться, если не проявите благоразумность. Цвет этого грызуна также имеет значение. Белая означает, что следует обратить внимание на семейные отношения: возможно, близким людям не хватает вашего внимания, назрели какие-то проблемы.