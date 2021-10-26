Какие вещи в доме притягивают негатив

Чтобы пространство дышало, необходимо немедленно избавиться от «токсичных» объектов.

Объекты в помещении хранят энергию. Заполняя его неудачными элементами декора, мы рискуем навлечь на себя неприятности. Вопрос заключается не в месте размещения, а в качестве энергии предметов, которые нам кажутся безобидными. Избавившись от ненужных вещей, вы сразу почувствуете изменения в лучшую сторону.

Сухие цветы

Этот объект является одним из главных отравителей. Все дело в том, что они представляют собой застой энергии. Сухоцветы заставляют много думать о прошлом и не дают вам расслабиться в настоящем моменте и понять нынешнюю ситуацию. Чем дольше в вашем пространстве находятся сухоцветы, тем быстрее вы забываете о реальности. Такой объект нужно немедленно выбросить и вместо него обзавестись цветущим растением. Лучше всего живые цветы разместить у главного входа, так они смогут контролировать поток энергии.

Сломанная техника

В практике фэншуй электронные приборы представляют силу. Когда эти объекты ломаются, то автоматически теряют свою мощь и позитивное влияние. В конечном счете наличие неисправных предметов в доме вызывает проблемы со здоровьем, трудности в отношениях и работе. Лучше оставить пространство пустым, вместо того, чтобы заполнять его сломанными телевизорами, тостерами и прочей техникой.

Увядающие растения

Растения способны принести пользу только когда цветут. В противном случае умирающие растения вызывают сонливость, проблемы в сексе. Если растения пострадали из-за вашей халатности, то лучше их выбросить и постараться исправить ситуацию с помощью нового.

Просроченные препараты

Это касается не только лекарств, но и косметики. Во-первых, такие вещества опасны для здоровья, во-вторых, они наносят урон энергии всего дома. При наличии просроченных препаратов вы можете чувствовать тяжесть и невозможность расслабления, в целом в таких условиях вам будет тяжело восстановить силы. Так что немедленно избавьтесь от всех просроченных препаратов в вашем доме.

Старая еда в холодильнике

В фэншуй еда является символом вашей способности давать и получать любовь. Именно поэтому холодильник, забитый гнилой пищей, приносит разрушающую энергию в ваши отношения. Не ленитесь и проверяйте холодильник еженедельно, очищая его от ненужных продуктов. Как только это войдет в привычку и ваш холодильник будет наполнен только свежими продуктами, вы почувствуете возрастающую гармонию в отношениях и легкость в проявлении чувств.

Фото бывших любовников

Даже если вы в хороших отношениях с бывшими, это не значит, что нужно размещать их фото на видных местах. Такие фотографии имеют интенсивную энергию, которая влияет на ваше подсознание. Так что лучше убрать такие фотографии и сконцентрироваться на настоящих отношениях или будущих.