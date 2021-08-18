Правило трех: как прокачать свою карму

Понятие кармы довольно сложно точно перевести с санскрита, оно имеет множество значений.

«Это карма, детка!» - наверняка, вы довольно часто слышали это выражение. Большинство людей воспринимают его с юмором. Главным образом оно означает «действие». И некоторые воспринимают карму как события, над которыми мы, люди, не имеем никакого контроля.

Тем не менее, это было бы большой ошибкой относится к карме непочтительно. Сама фраза «это карма!» используется в ситуациях, когда вы пожинаете плоды своих действий.

На самом деле определить карму можно как то, что возвращается к вам в зависимости от совершенных поступков. Одна из самых известных трактовок звучит так: «Что бы вы ни сделали, все возвращается в тройном размере». Эта поговорка отражается в различных религиях.

Правило трех – это некое напоминание о должном отношении к своим ближним. Это закон кармы в действии. Люди редко задумываются о карме в библейском ключе, но это хороший пример того, как она работает.

В раннем буддизме карма виделась как непересекаемая черта. Другие индийские школы верили, что карма работает по простой прямой линии, на которой действия прошлого влияют на настоящее и нынешние влияют на будущее. Позже стало ясно, что это более сложный процесс. Карма действует в нескольких петлях, где настоящий момент создается одновременно и прошлыми, и настоящими действиями. Идея заключается в том, что действия, совершающиеся в настоящий момент, обрамляются не только прошлым, но и будущим. Кроме того, нынешние действия не должны быть определены прошлыми. Это очень важный момент, так как чем больше мы обращаем внимания на прошлые действия, тем сильнее они влияют на то, что может произойти в будущем. Эффект может быть таким, будто вы пытаетесь изменить свою судьбу, что, по сути, совершенно неправильно.

Суть кармы в том, что как только она запускает свое движение, то это уже невозможно остановить. Когда вы не в состоянии вырваться из некоторых плохих моделей поведения и повторяете их снова и снова, это называется кармический цикл.

Популярный символ кармы – это медальон Инь Янь, который выглядит как две слезы. Они символизируют союз мужского и женского начал в жизни – объединение противоположностей.

Берегите свою карму!