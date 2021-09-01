Позитивная энергия: как увеличить удачу с помощью фэншуй

Правильная ориентация помещения привлекает на помощь позитивные силы Вселенной.

Фэншуй – это китайское искусство геомантии, целью которого является создание гармоничной атмосферы для проживания человека и обретение им всех преимуществ, которые может дать окружающая его среда.

Многолетняя практика мастеров фэншуй доказывает, что правильная ориентация помещения, его гармония с природным и рукотворным пространством привлекают на помощь позитивные силы Вселенной. И это реально способно увеличить удачу человека.

И, наоборот, неудачное место проживания даже при сверхусилиях и превосходных личных способностях самого человека могут свести на нет многие его начинания. В таких местах человека часто преследуют неудачи, проекты терпят крах, здоровье ухудшается, возникают проблемы в личных отношениях и контактах с социумом.

Как происходит работа специалиста фэншуй

В идеале изначально специалист оценивает позитивные и негативные свойства предлагаемого участка земли и определяет наилучшую ориентацию здания.

Далее, с архитектором обговаривается наилучшая планировка. Хорошая планировка по фэншуй – это такое зонирование и размещение внешних и внутренних дверей в доме, которые позволяют максимально развернуться благоприятным энергиям и не дают возможности, во-первых, войти, и, во-вторых, активно работать негативным силам.

При всем этом, безусловно, оценивается совместимость владельца здания и всех проживающих в нем жильцов.

Следующий этап – правильная расстановка мебели в каждой комнате с учетом энергетики владельца комнаты и ее функционала.

Неверно представление о том, что хороший первоначальный фэншуй остается неизменно хорошим всегда. Все течет, все меняется. На ваш фэншуй могут повлиять новые здания, построенные поблизости, изменение ориентации приходящей энергии, смена владельца, пристройки к вашему зданию или изменения в соседних домах.

Конечно, на уровне существующей городской среды работа специалиста сводится к анализу уже имеющейся картины. Наилучший подход в таком случае – консультация на этапе выбора квартиры для приобретения или для аренды.

Результаты фэншуй-анализа квартир, в которых люди уже проживают, конечно, могут сильно варьироваться. Тем не менее, правильное зонирование, расстановка мебели, правильное расселение жильцов и установка необходимых активаторов могут существенно облегчить жизнь, вдохнуть позитив, обрести большую гармонию, увеличить ваши возможности для развития и продвижения.

Всем хорошего фэншуй! Всем хорошего фэншуй и гармонии в отношениях!