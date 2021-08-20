Что такое векторные отношения и чем они страшны

Один человек в векторном браке будет выполнять роль хозяина, а другой – роль слуги.

Векторный союз, или векторный брак – эти страшные слова встречаются в разговорах знатоков китайского гороскопа.

Считается, что если брак векторный, ничего хорошего от него ждать не придется. О том, так ли это, читайте в этом материале.

Токсичные партнеры

Векторным союзом называют отношения между людьми, которые являются соседями в векторном кольце. Один человек в векторном браке будет выполнять роль хозяина, который обладает властью и всегда прав, а другой – роль слуги, который никогда не прав и не имеет голоса. Конечно, это все утрированно, но тем не менее.

Векторное кольцо

Векторное кольцо – это такая последовательность знаков китайского гороскопа, которая отражает, какой знак господствует, а какой подчиняется. Вот это кольцо: Крыса – Лошадь – Кабан – Дракон – Кот – Петух – Собака – Бык – Тигр – Коза – Змея – Обезьяна – Крыса.

Слуга и хозяин

Знак слева – хозяин, справа – слуга. Это значит, что в союзе, например, Тигра и Козы, Тигр будет хозяином, а Коза – слугой. Человек, рожденный в год Тигра, будет ощущать себя более умным, властным, способным, отказывая в этих качествах своему партнеру, рожденному в год Козы. Почему же этих людей так тянет друг к другу, учитывая, что отношения такие сложные и неравноправные? Все дело в том, что в векторном союзе люди получают свои плюсы и преимущества: партнеры ощущают внезапную гармонию по всем фронтам: интеллектуальном, чувственном, физическом – они словно две половинки одного целого быстрая смена эмоций в таком союзе не дает заскучать высокая интенсивность чувств – то, что не дает закончить отношения

Конечно, векторный союз – не приговор. Для того, чтобы получить максимум удовольствия от этих отношений, необходимо соблюдать нехитрые правила: если вы – «хозяин», помните о том, что ваш партнер тоже имеет свое мнение и у него есть свои права. Позволяйте ему принимать участие в выборе решения или пути (по которому вы пойдете оба), чаще прислушивайтесь к его мнению или хотя бы делайте вид, что оно вам не безразлично если вы – «слуга», отстраняйтесь время от времени, когда заметите, что давление на вас слишком высоко. Вспоминайте о собственной выгоде иногда, учитесь анализировать свои чувства и защищать их.

Удачи вам в отношениях, какими бы они ни были!