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Как работает ведическая астрология

11 июля 2021Восточный гороскопМарианна Басс

Это система возникла в Древней Индии и была задокументирована в ведических писаниях мудрецов.

Как работает ведическая астрология
Фото: depositphotos.com

Астрология – это наука о движении планет, которые в свою очередь влияют на нашу жизнь.

Она основана на астрономии, поэтому каждый астролог обязан знать правильные позиции планет в любой момент времени, а также позиции зодиакальных знаков. Данные знания позволили этой науке развиваться дальше и открыли нам ведическую астрологию.

Ведическая астрология относится к индийской астрологии. Это система, которая возникла в Древней Индии и была задокументирована в ведических писаниях мудрецов. Она также известна под названием «Джйотиш» - наука света, изучающая астральные световые узоры, которые определяют нашу судьбу.

Базовые принципы

Основой ведической астрологии является утверждение, что все в мире связано между собой. Ваша карма уже определена космическим дизайном. Вы являетесь душой, которая перевоплощается в теле в определенное время и в определенном месте. Ваша жизнь является отражением великого целого периода, в котором вы родились. Это похоже на то, как распускается цветок каждой весной. Так и мы рождаемся в подходящих для нас условиях.

Астрологические графики

В Джйотиш главным инструментом «исследования» являются диаграммы. Астрологи пользуются специальной картой планет в знаках Зодиака. Подобные графики строятся на точном времени и месте рождения человека. Таким образом данные координаты составляют диаграмму, то есть вашу карту рождения или иными словами натальную карту.

Астрологи утверждают, что подобные карты могут рассказать о человеке очень много. На графике можно прочитать все, что касается вас в настоящий момент, увидеть вашу личность. Даша - это планетный период. В ведической астрологии считается, что планеты влияют на нас не только через транзиты, но в гораздо большей степени через планетные периоды. Именно эти точки помогают астрологу «прочитать» вас и увидеть позитивные и негативные аспекты, которые могут появится в будущем. Также с помощью даша можно определить точное время будущих событий.

Волшебство предсказания

Даша дают возможность с большей точностью предсказывать события, нежели в западной астрологии. Эти планетные периоды, которые являются уникальными, дают ведической астрологии важнейший инструмент для точного прогнозирования изменений и событий в жизни. Именно поэтому ведические астрологи меньше заостряют внимание на личности, но концентрируются на более глубоком анализе предстоящих событий в вашей жизни.

Отличие от западной астрологии

Ведическая астрология отличается от западной главным образом в том, что использует фиксированный Зодиак вместо движущегося. Если учесть тот факт, что Земля движется вокруг своей оси, то по отношению Солнца к Земле знаки движутся со скоростью чуть меньше 1/60 градуса в год. Таким образом наши представления о собственном знаке Зодиака разрушаются. Дело в том, что ведическая астрология учла этот момент и рассчитывает фактический знак Зодиака по точному времени рождения – это говорит о том, что скорее всего вы не являетесь тем, что вам предписывала всю жизнь западная астрология. Для определения точного знака Зодиака следует сделать ведическую натальную карту.  Тем не менее бывают случаи, когда ваш знак Зодиака в западной и ведической астрологии сходится.

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