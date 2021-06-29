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Какой цвет у вашей ауры

29 июня 2021Восточный гороскопМарианна Басс

Считается, что каждый человек имеет определенный цвет ауры, который влияет на свойства личности.

Какой цвет у вашей ауры
Фото: depositphotos.com

Аура – это невидимое энергетическое облако, окружающее тело человека. Обычные люди не могут ее видеть, она доступна только тем, кто работает с энергиями.

Считается, что каждый человек имеет определенный цвет ауры, который влияет на свойства личности. Известный парапсихолог из Новой Зеландии Ричард Вебстер разработал метод, позволяющий по дате рождения рассчитать этот цвет и узнать о человеке много интересного.

Для получения результата необходимо взять дату рождения и сложить последовательно все цифры, входящие в нее. Например, вы родились 23.04.80 : 2+3+0+4+1+9+8+0=27

Теперь приводим получившееся двузначное число к однозначному: 2+7=9. Это и есть число цвета ауры.

Если в результате подсчета цифр в дате рождения получилось число 11 или 22, то они не приводятся к однозначному числу, у них есть самостоятельные значения цвета.

Значения цветов:
22 – Золотой. Обладатель цвета имеет незаурядные способности. Он прирожденный лидер, успешный человек. Может делиться своей энергией с окружающими. Должен регулярно восстанавливать силы, медитировать.
11 – Серебряный. Обладает сильной интуицией, склонен к творчеству. Доверчив и честен, часто излишне мечтателен. Должен избегать нервного перенапряжения.
9 – Бронзовый. Любит помогать людям, склонен к самопожертвованию. Позитивен. При всем своем гуманизме не должен забывать о собственных потребностях.
8 –Розовый. Материалистичный и целеустремленный. Всегда отстаивает собственную точку зрения. Должен находить время позаботиться о близких.
7 – Фиолетовый. Крайне чувствителен в духовной области, иногда вплоть до ясновидения. Рассчитывает исключительно на собственные силы. Не должен уходить во внутренние переживания, чтобы не попасть в депрессию.
6 – Синий. Само благородство. Крайне ответственный, особенно за других. Важно научиться отделять манипуляцию от необходимой помощи и больше думать о себе.
5 – Голубой. Прирожденные учителя и философы. В любом возрасте ощущают себя молодыми. Необходимо научиться доводить начатое до конца, не распыляться.
4 –Зеленый. Дружелюбный, сострадательный, легко адаптируется к любым условиям. Важно не только общаться, но и реализовывать собственные планы.
3 – Желтый. Обладает развитым интеллектом, любит воплощать свои идеи в жизнь. Чем раньше определится с направлением деятельности, тем больших высот достигнет.
2 – Оранжевый. Эмоциональный, общительный. Обладает крепким здоровьем. Будет успешен в том деле, от которого получает истинное удовольствие.
1 – Красный. Жизнелюбивый, чувственный, оптимистичный. Важно найти цель, которая вдохновит, а успех не заставит себя ждать.

Каков бы ни был цвет вашей ауры, важен внутренний настрой и стремление развиваться!

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