Какой цвет у вашей ауры

Считается, что каждый человек имеет определенный цвет ауры, который влияет на свойства личности.
Аура – это невидимое энергетическое облако, окружающее тело человека. Обычные люди не могут ее видеть, она доступна только тем, кто работает с энергиями.
Считается, что каждый человек имеет определенный цвет ауры, который влияет на свойства личности. Известный парапсихолог из Новой Зеландии Ричард Вебстер разработал метод, позволяющий по дате рождения рассчитать этот цвет и узнать о человеке много интересного.
Для получения результата необходимо взять дату рождения и сложить последовательно все цифры, входящие в нее. Например, вы родились 23.04.80 : 2+3+0+4+1+9+8+0=27
Теперь приводим получившееся двузначное число к однозначному: 2+7=9. Это и есть число цвета ауры.
Если в результате подсчета цифр в дате рождения получилось число 11 или 22, то они не приводятся к однозначному числу, у них есть самостоятельные значения цвета.
Каков бы ни был цвет вашей ауры, важен внутренний настрой и стремление развиваться!
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