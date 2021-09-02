Как откорректировать свою судьбу с помощью цвета

Доказано, что цвет имеет огромное влияние на психику, мышление и здоровье человека.

Часто, изучая китайские практики Фэншуй или Ба цзы, люди гоняются за секретными формулами и сложными расчетами, полагая, что чем сложнее путь, тем эффективнее будет результат.

Но порой самые простые методы могут оказаться весьма эффективными. Например, обычная цветокоррекция, рекомендации по которой традиционно даются при анализе личного гороскопа Ба цзы клиента.

Как цвет влияет на нас

Доказано, что цвет имеет огромное влияние на психику, мышление и здоровье человека. Его каким-то удивительным образом различают даже незрячие люди. Изменение основной цветовой гаммы, длительно и постоянно влияющей на человека, например, в его личной спальне, через время способно симптоматично повлиять на характер, реакции и, прежде всего, на физиологию.

Как-то мне случилось посмотреть передачу «Школа ремонта», в которой переоформлению подверглась личная комната одной артистки. Ориентируясь на профессию клиентки, основным фоном был выбран красный – цвет яркости, славы, успеха. При этом дама была с явными признаками гипертонии, красноватым цветом лица, отдышкой и лишним весом. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы определить, что красный цвет в такой концентрации для нее противопоказан.

Переизбыток нежелательной цветовой энергии, конечно же, скажется не только на здоровье, негативные эмоции повлекут за собой осложнения в отношениях, те, в свою очередь, - осложнения в делах и так далее по цепочке.

Поэтому не пренебрегайте традиционными советами астролога. Даже простое изменение основной цветовой гаммы способно как существенно навредить, так и существенно улучшить вашу текущую ситуацию, привнести в вашу жизнь больше новых надежд и стремления к росту, радости и смелости, спокойствия и уравновешенности, целеустремленности и четкости, мудрости и плавности. А кому и что определит специалист, сделав правильные выводы о том, как балансировать вашу карту Ба цзы.

Сбалансированной жизни, друзья!