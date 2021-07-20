Как определить свою Дошу

Эти знания помогают в решении проблем со здоровьем: физическим и ментальным.
В индийской медицине организм состоит из 5 природных элементов: воздуха, земли, воды, огня и космоса, которые и формируют «Дошу» - аюрведический тип человека.
Существуют 3 основные типа: Вата, Питта и Капха. В чистом виде Доши практически не встречаются, они образуют смешанные варианты, например, питта-капха или вата-питта. Уникальными свойствами обладает сама-тип, сочетающий качества трех основных Дош. Эти знания помогают в решении проблем со здоровьем: физическим и ментальным.
Каждый может определить свою собственную Дошу, если внимательно рассмотрит конституцию тела, выделит свои основные физические и психологические параметры и сравнит их с описанием типов в Аюрведе.
Если вы обнаруживаете у себя признаки двух Дош, это означает, что вы относитесь к смешанному типу. В зависимости от жизненной ситуации, главенство Дош будет меняться и вам будет нужно придерживаться аюрведических рекомендаций для преобладающей в настоящий момент Доши. Улучшайте свое состояние по Аюрведе!
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