Как определить свою Дошу

Эти знания помогают в решении проблем со здоровьем: физическим и ментальным.

В индийской медицине организм состоит из 5 природных элементов: воздуха, земли, воды, огня и космоса, которые и формируют «Дошу» - аюрведический тип человека.

Существуют 3 основные типа: Вата, Питта и Капха. В чистом виде Доши практически не встречаются, они образуют смешанные варианты, например, питта-капха или вата-питта. Уникальными свойствами обладает сама-тип, сочетающий качества трех основных Дош. Эти знания помогают в решении проблем со здоровьем: физическим и ментальным.

Каждый может определить свою собственную Дошу, если внимательно рассмотрит конституцию тела, выделит свои основные физические и психологические параметры и сравнит их с описанием типов в Аюрведе.

Вата - энергия воздуха и космоса. Люди этого типа стройны, худощавы и часто выглядят непропорционально: очень высокие или наоборот маленькие. У них тонкая кость и длинные пальцы. Они практически никогда не набирают лишний вес, даже если обладают отменным аппетитом. Черты лица и зубы обычно мелкие. Кожа и волосы сухие. Глаза темные. Они темпераментные, активные, общительные, но быстро утомляются. Часто во сне их беспокоят кошмары. В психологическом плане – это не слишком надежные люди, часто меняющие свои убеждения и с трудом принимающие важные решения.

Питта - стихии воды и огня. Обычно они атлетического телосложения, среднего роста, их вес меняется в соответствии с возрастом. Черты лица мягкие, глаза выразительные. Женщины этого типа рано седеют, а мужчины лысеют. Кожа расположена к раздражению и воспалению. Этот тип физически активен, любит спорт. Обычно у них острый ум и решения принимаются быстро. Однако питта часто подвержен стрессу, который приводит его в сильное раздражение, вплоть до вспышек гнева. Склонен «застревать» на неприятных событиях и мучиться тревожными мыслями.

Капха - энергия земли и воды. Конституция плотная: крепкое телосложение, широкая кость, часто лишний вес. Лицо круглое с пухлыми губами и длинными ресницами. Кожа часто покрасневшая и покрыта прыщиками. Физически сильны и выносливы, но неторопливы. Больше всего любят спокойствие и размеренность во всем. Думают медленно. Спят крепко и долго.

Если вы обнаруживаете у себя признаки двух Дош, это означает, что вы относитесь к смешанному типу. В зависимости от жизненной ситуации, главенство Дош будет меняться и вам будет нужно придерживаться аюрведических рекомендаций для преобладающей в настоящий момент Доши. Улучшайте свое состояние по Аюрведе!

С пожеланиями удачи, Басманова Марина, клинический психолог, эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения