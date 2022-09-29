Что такое денежная карма и как на нее повлиять

Карма в переводе с древнеиндийского – причинно-следственный закон, который влияет на все области нашей жизни.

В зависимости от наших мыслей и поступков, нам открывается (или нет) денежный канал, помогающий решать кармические задачи. Чтобы понять, какова ваша денежная карма, понаблюдайте за вашими отношениями с деньгами.

У вас положительная денежная карма, если вам выдают внеплановые премии, вы выигрываете в лотереи, делаете рискованные ставки и вложения, но они всегда оборачиваются прибылью, то есть часть денег вы не зарабатываете собственным трудом, а получаете «случайно». Если же у вас хронические денежные проблемы, вплоть до полного безденежья; вас постоянно «кидают» на деньги – это отрицательная денежная карма. В этом случае возможно, что внутри вас «говорят» семейные сценарии и негативные установки, связанные с деньгами. Особенно, если в ситуациях, связанных с финансами, у вас возникают необъяснимые страхи, злость, ненависть к людям, которые хотят, чтобы вы что-то потратили. Вероятно, в вашей семье считалось, что «нельзя честно заработать много» или «приличные люди живут скромно». Чтобы исправить такой сценарий и наладить денежную карму, часто необходимо работать с семейной историей не в одном поколении.

Существует несколько действенных способов повлиять на денежную карму в лучшую сторону:

1. Откажитесь от жесткой экономии – она, как ни парадоксально, ведет к дополнительным расходам. Вы можете выторговать копеечную скидку на рынке, и тут же что-то сломается в доме, и вы вынуждены будете потратить гораздо больше на ремонт.

2. Крупные суммы округляйте до целого, не высчитывайте копеечную сдачу – ваше подсознание тогда перестанет зацикливаться на мелочах и начнет «притягивать» энергию денег.

3. Перестаньте завидовать чужому богатству и успеху – часто за этим стоит тяжелый труд. Вместо осуждения, попробуйте понять, как человек этого добился. Возможно, вы увидите пути для улучшения собственного положения.

4. Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Особенно это касается родителей и людей, которые когда-то помогли вам. Деньги не любят неблагодарных.

5. Не мечтайте о деньгах – ставьте цель и визуализируйте ее, а деньги имеют свойство «приходить» под конкретную задачу.

Меняйте свое восприятие денег и улучшайте денежную карму.