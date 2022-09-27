Какие ароматы привлекают деньги

Чтобы начать привлекать в свою жизнь деньги с помощью ароматов, важно учитывать несколько правил.

Ароматы используются в различных областях жизни, но мало кто знает, что определенные запахи способны привлекать финансовые потоки.

Древневосточные торговцы пропитывали свои товары ароматами дорогих эфирных масел, чтобы привлечь богатых покупателей. С тех самых пор «денежными магнитами» считаются ароматы пачули, корицы, мускатного ореха, сандалового дерева и кедра.

Для того чтобы начать привлекать в свою жизнь деньги с помощью ароматов, важно учитывать несколько важных правил:

1. Правильная дозировка. Предположение, что чем сильнее запах, тем больше денег, к сожалению, не работает. Где бы вы ни использовали ароматическое масло, важно, чтобы запах не перебивал все вокруг.

2. Запах всегда должен быть свежим. В аромолампе масло следует обновлять после каждого использования. Если вы любите наносить аромат на внутреннюю поверхность кошелька или делового кейса, на поверхность сейфа или сами денежные купюры – возобновляйте его периодически, когда почувствуете, что он выдыхается.

3. Лучше всего начинать проводить денежные ритуалы с аромомаслами на растущей Луне, с первого дня лунного цикла.

4. Проводите ритуал нанесения запаха обязательно в хорошем настроении и в процессе приговаривайте: «Это к деньгам!» Желательно при этом визуализировать, как деньги направляются к вам потоком или что вы уже заработали определенную сумму денег и видите ее перед собой.

5. Для усиления эффекта обязательно нанесите капельку масла на ваш основной рабочий инструмент. Если вы работаете в офисе, нанесите аромат на салфетку и положите в ящик рабочего стола или ароматизируйте клавиатуру компьютера. Если постоянно ведете переговоры по телефону – на чехол. А если вы выезжаете на заказы – на внутреннюю поверхность кейса.

6. Добавляйте «денежные» ароматы в пищу на деловых встречах: кофе с корицей,салат с кедровыми орешками, горячее с мускатным орехом.

7. Добавьте несколько капель масла бергамота, когда принимаете ванну. Он придает жизненной энергии, которая крайне важна для успешного человека.

8. Обязательно благодарите Вселенную за предоставленные вам возможности и денежные средства. Благодарностью желательно начинать или заканчивать каждый ритуал по нанесению запаха.

Используйте «ароматную» магию и вдыхайте запах денег!