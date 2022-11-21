Какие камни помогут активировать все семь чакр

Камни можно поставить на рабочий стол или изголовье кровати, носить в виде украшений.

Наверное, уже для многих не является секретом, что у каждого из нас есть семь энергетических центров – чакр, которые могут быть закрыты или повреждены – и тогда жизнь человека складывается не самым лучшим образом или, наоборот, они открыты и способны проводить энергию, привлекать богатство, изобилие, новые возможности.

Одним из способов открытия (активации) чакр является нахождение рядом определенных камней, связанных с каждой их них. Камни можно поставить на рабочий стол или изголовье кровати, носить в виде украшений.

Первая чакра Муладхара, отвечает за жизненно важные программы: энергии рода и рождения, древнюю память, жизнь и смерть. Ее активации будет способствовать ношение камней красного или черного цвета.

Вторая чакра Свадхистана. Отвечает за накопление и распределение сексуальной и творческой энергии, за эмоциональные переживания человека. Хотите ее открыть? Тогда вам в помощь камни оранжевого цвета.

Третья чакра Манипура. Отвечает за силу воли, за право быть предъявленным в этом мире, целеустремленность, умение добиваться своего. Данную чакру будут активировать камни желтого цвета.

Четвертая чакра Анахата. Ее часто называют «сердечной». Она отвечает за такие важные чувства как любовь и ненависть, за проживание боли и обиды. Если хочется ее прокачать – камни зеленых и розовых оттенков вам в помощь.

Пятая чакра Вишудха. Этот энергетический центр отвечает за аналитику, общение, самовыражение, донесение своих идей до широких масс, умение побеждать в спорах при помощи искусной речи. Открыть и поддерживать ее в рабочем состоянии помогут камни голубого цвета.

Шестая чакра Аджна. Ее также называют «третий глаз». Будучи активированной, она дает такие возможности как ясновидение, телепатию, умение понимать суть вещей. Ей подходят все камни синего цвета.

Седьмая чакра Сахасрара. Эту чакру называют «коронный центр». Она отвечает за связь человека с Создателем, выход в другие миры, соединение с высшим Я. Ее можно активировать при помощи камней фиолетового, золотого и белого цвета.