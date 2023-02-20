Ведические правила гигиены, которые помогут чувствовать себя здоровым

Йоги – люди мудрые. Кажется, они знают все о том, как быть в гармонии с душой и телом.

О том, какие существуют древние ведические йоговские правила ежедневного ухода за телом, читайте в этой статье.

#1 принимайте душ дважды в сутки

Обычно люди принимают душ утром сразу после пробуждения или вечером, перед сном. Но веды предписывают производить омовение дважды в сутки: чтобы встретить новый день чистым и войти в сон тоже чистым. Дело в том, что вода смывает не только обычную грязь, но и загрязнения более тонкого уровня – ментального. Все лишние мысли и неприятные эмоции покинут вас вместе с утекающей водой.

#2 очищайте язык

Скребок для языка – обязательный инструмент йога для ухода за собой. Чистить язык нужно каждое утро, ведь именно на поверхности языка скапливаются токсины, и их нужно убрать.

#3 регулярное подмывание

Самый интимный пункт правил звучит так: подмывайтесь после того, как опорожните кишечник. В европейской культуре не принято принимать душ после похода в туалет, но веды рекомендуют обязательно делать это.

#4 носите чистую одежду

Этот совет звучит как что-то очевидное и само собой разумеющееся, но порой люди носят одну и ту же одежду несколько дней подряд. Йоги настаивают на том, чтобы надевать утром чистые вещи, чтобы не нести прошлую энергетику на следующий день. Кроме того, это полезно и для тела в чисто гигиенических целях.

#5 готовьте еду в чистом пространстве

Как часто мы убираем кухню перед тем, как приготовить ужин, а не после? Не очень часто. А вот веды настаивают на том, что приготовление пищи – процесс священный и производиться должен в чистоте. Поэтому готовьте еду только после уборки, никакой грязной посуды в раковине и крошек на столе быть не должно.

Сколько пунктов из пяти вы уже выполняете в повседневной жизни? Попробуйте внедрить в жизнь эти нехитрые правила, и вы увидите, насколько чище и светлее станет ваше пространство – и внешнее, и внутреннее!

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