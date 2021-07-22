Хорошее время для продажи товара в июле

Рассказываем, как продать свой товар в короткий срок.

Выбор правильной даты для запуска продаж, распродаж, начала рекламной компании и даже простого размещения вашего товара на Авито – залог совершения успешной сделки. Хорошее начало в разы увеличивает результативность любого предприятия.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию как раз такую удачную дату, коих в течение месяца выпадает немного, а потому жалко их пропускать и каким-то образом не использовать.

Итак, 22 июля в час Обезьяны складывается благоприятная энергетическая картинка для продажи товара.

В это время в часовом раскладе Ци Мень Дун Цзя товар «преодолевает» продавца. Иными словами, отпочковывается от хозяина. Что очень важно, когда вы хотите избавиться от товара.

Врата Открытия, находящиеся в одном доме с продуктом, одни из самых лучших для того, чтобы показать товар лицом, отрекламировать его основные достоинства и рабочие характеристики. И самое существенное: товар порождает прибыль, которая, в свою очередь, порождает продавца. Таким образом, продавец должен остаться вполне доволен.

Добавим, что операторы расклада, имеющие отношение к товару, довольно симпатичные. Поэтому и у покупателя в это время появятся неплохие шансы купить хороший товар, о приобретении которого он не пожалеет в будущем.

В общую бизнес-картинку особенно впишутся товары, близкие по своему содержанию к звезде Тянь Чун, имеющие отношение к скорости, движению, бодрости, громкости, звуку, спорту, путешествиям, перевозкам, адреналину, азарту, играм, товарам из древесины, лифтам, лестницам, дверям и окнам.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 16.00 – 17.00. по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 17.00 – 18.00.

Вы можете усилить позитивный эффект от вашего действия, если одновременно проведете активизацию энергии на западе вашего дома, магазина или офиса, установив в секторе (вблизи внешнего периметра) фонтанчик, вентилятор или музыкальный центр. Музыка должна быть достаточно громкой, бодрой, но приятной.