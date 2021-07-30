Зачем включать музыку на западной стороне своей квартиры

К сожалению, в августе в нашем распоряжении будет не так много хороших сочетаний годовых и месячных звезд фэн-шуй.

К сожалению, в августе в нашем распоряжении будет не так много хороших сочетаний годовых и месячных звезд фэн-шуй.

После 7 числа определенно благоприятная комбинация сложится на западе и более или менее благоприятная – на юге.

Кроме того, весьма привлекательная структура Ци Мень Дун Цзя образуется на северо-западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

И пусть вполне благоприятная комбинация образуется только одна. Зато какая! Ситуация из серии «лучше меньше, да лучше».

Симбиоз западных хороших звезд Восьмерки и Единицы будет усилен счастливой структурой Ци Мень Дун Цзя – структурой Трех генералов. Традиционно активация такой структуры внутри помещения стимулирует скорые денежные поступления.

Добавим, что по сезону сила проявления западных энергий будет очень высокой. Поэтому активничать на западе будет очень и очень полезно.

В лучшем положении окажутся те, чья входная дверь, рабочее или спальное место получают западную энергию.

Если вы не попадаете в ряды этих счастливчиков, не огорчайтесь.

Попробуйте в хорошее время активизировать энергии запада с помощью музыки, вентилятора или подвижного мобиля.

Если уверены в том, что базовые звезды на западе вашего дома или офиса также благоприятны, можно на целый месяц установить здесь фонтанчик.

Энергии юга хорошо использовать тем, кто способен рискнуть, но может вовремя остановиться, кто готов к изменениям и активно видоизменяет пространство вокруг себя. А также тем, кому нужна поддержка начальства.

Северо-западную структуру ЦМДЦ лучше всего использовать для дальних поездок. Расклад «Счастливая ложь» традиционно используется для активации движением с целью получения помощи в медицинских вопросах, достижения соглашений, устранения разногласий, повышения социального статуса, поиска богатств, сватовства, свиданий, защиты, безопасности и успеха в судебном процессе.

Проблема заключается в том, что в поездке на северо-запад вам придется возвращаться в направлении на юго-восток. А юго-восток в 2021 году находится под запретом для поездок. Приемлемый вариант – на обратном пути сделать остановку в пути следования, чтобы изменить траекторию движения.

Благоприятная структура в любом случае облагородит энергии сектора.

Поэтому северо-запад в августе также можно причислить к хорошим, стимулирующим Удачу, секторам. Особенно если вы задействуете область годового Благородного помощника. А именно, северо-запад-1 – треть северо-запада, примыкающую к западу.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. Это традиционный для текущего года юго-восток, к которому добавится юго-запад.