Зачем включать музыку на западной стороне своей квартиры

К сожалению, в августе в нашем распоряжении будет не так много хороших сочетаний годовых и месячных звезд фэн-шуй.
К сожалению, в августе в нашем распоряжении будет не так много хороших сочетаний годовых и месячных звезд фэн-шуй.
После 7 числа определенно благоприятная комбинация сложится на западе и более или менее благоприятная – на юге.
Кроме того, весьма привлекательная структура Ци Мень Дун Цзя образуется на северо-западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.
И пусть вполне благоприятная комбинация образуется только одна. Зато какая! Ситуация из серии «лучше меньше, да лучше».
Симбиоз западных хороших звезд Восьмерки и Единицы будет усилен счастливой структурой Ци Мень Дун Цзя – структурой Трех генералов. Традиционно активация такой структуры внутри помещения стимулирует скорые денежные поступления.
Добавим, что по сезону сила проявления западных энергий будет очень высокой. Поэтому активничать на западе будет очень и очень полезно.
В лучшем положении окажутся те, чья входная дверь, рабочее или спальное место получают западную энергию.
Если вы не попадаете в ряды этих счастливчиков, не огорчайтесь.
Попробуйте в хорошее время активизировать энергии запада с помощью музыки, вентилятора или подвижного мобиля.
Если уверены в том, что базовые звезды на западе вашего дома или офиса также благоприятны, можно на целый месяц установить здесь фонтанчик.
Энергии юга хорошо использовать тем, кто способен рискнуть, но может вовремя остановиться, кто готов к изменениям и активно видоизменяет пространство вокруг себя. А также тем, кому нужна поддержка начальства.
Проблема заключается в том, что в поездке на северо-запад вам придется возвращаться в направлении на юго-восток. А юго-восток в 2021 году находится под запретом для поездок. Приемлемый вариант – на обратном пути сделать остановку в пути следования, чтобы изменить траекторию движения.
Благоприятная структура в любом случае облагородит энергии сектора.
Поэтому северо-запад в августе также можно причислить к хорошим, стимулирующим Удачу, секторам. Особенно если вы задействуете область годового Благородного помощника. А именно, северо-запад-1 – треть северо-запада, примыкающую к западу.
В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. Это традиционный для текущего года юго-восток, к которому добавится юго-запад.
20-21 лунные сутки. Сегодня придется быть смелым и напористым: Луна в Овне заставляет нас раздавить негатив своим оптимизмом и притянуть в свою жизнь...
21-22 лунные сутки. Настраиваемся болтать обо всем и ни о чем – сегодня квадрат Меркурия заставит нас разговаривать много и часто. Даже интроверты...
Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
День победы над собой. Это день освобождения от груза, раскрепощения, происходит отпущение кармических долгов, тяжёлых состояний. День духовного...