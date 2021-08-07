«‎Нужно беречь свое здоровье»‎: каким знакам ждать перемен в 2022 году. Часть 1

Какие сюрпризы ждать китайским знакам в следующем году?

Для того чтобы узнать, каким будет влияние энергий года на конкретного человека, используют систему Четырех столпов Судьбы или Ба Цзы, которая позволяет сделать правильный анализ, учитывая всю информацию о времени и месте рождения человека.

Но можно с уверенностью сказать, что грядущий год Чёрного Тигра будет более событийным для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 6 и 7 (в этот ряд также можно включить всех людей, в раскладах которых присутствует небесный ствол Янского или иньского Огня в любой позиции); для людей, в гороскопах которых представлены знаки Обезьяны или Свиньи

(в любой позиции); а также для августовских Змей, июньских Собак и октябрьских Лошадей (в широком варианте это все люди, в раскладах которых одновременно присутствуют знаки Обезьяны и Змеи, либо Лошади и Собаки, в любой позиции).

Здесь важно упомянуть, что месяц по китайскому календарю начинается в разное время в период с 4 по 8 число.

Люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 6, прочувствуют на себе аспект столкновения с энергией небесного ствола года. Им нужно весь год беречь свое здоровье. И в особенности, следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, не допускать скачков давления, эмоциональных перепадов, беречь зрение, делать регулярный самомассаж верхней части спины.

Стоит заметить, что аспект столкновения вовсе не обязательно может проявиться чем-то негативным. Вероятны и вполне благоприятные перемены. Все зависит от личного расклада Ба Цзы. Тем не менее, для физиологии столкновение энергий – это всегда некий стресс. Особенно, если столкновений нет в вашем личном раскладе, и вы к ним не привыкли.

Люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 7, переживут творческий процесс взаимодействия с энергией небесного ствола года. Перемены, которые их ожидают, будут более гладкими, при этом будут заметны всем.

Люди, рожденные в годы Обезьяны, находятся в столкновении с Князем года. Как вы уже поняли, столкновения не стоит бояться. На нем возможны и вполне позитивные перемены. Повторюсь, все зависит от общей энергетики личной карты Ба Цзы. Но перемены, безусловно, ожидаются.

В любом случае люди-Обезьяны также должны быть осторожны в 2022 году. У них будет более подвижный и беспокойный год. Вероятна некая динамика во взаимоотношениях с друзьями и социальным кругом. Чтобы обезопасить себя им рекомендуется весь год носить с собой амулет в виде Свиньи.

Дело в том, что Свинья находится в аспекте сочетания с Тигром года и отвлекает его от прямого столкновения с Обезьяной.

Столкновение с Тигром также прочувствуют люди, родившиеся в месяц Обезьяны (в августе, после 4-8 числа). Для них вероятны перемены в рабочей среде, либо изменения в родительском доме.

Продолжение следует..