Сидим на попе ровно: всего один несложный ритуал и удача у вас в руках

Всего одним действием вы можете притянуть к себе успех уже 16 августа.

В энергетическом расписании августа особенно выделяется день 16 августа. И конкретная двухчасовка – час Обезьяны.

Это время тройного столпа Янского Огня на Обезьяне.

rambler

Энергетика часа полностью копирует счастливый месячный западный расклад. Таким образом благоприятные структуры накладываются друг на друга. Это в разы усиливает энергопотенциал того дела, которым вы займетесь в это время.

Структура часа определяется как «возможность свершения задуманного дела».

Врата Кай Мэнь или Врата Открытия считаются наилучшими, когда речь идет об открытии чего-то нового или запуске нового проекта.

Ведущий небесный ствол Бин одновременно олицетворяет само дело, человека, его совершающего, и его окружение. Что говорит о том, что между этими тремя составляющими не будет никакой рассогласованности. Все работают на один проект. Идеальная ситуация для работы в команде, совместных действий и творческих коллабораций.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 16.00 – 17.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 17.00 – 18.00.

Идеальный вариант – при этом находиться на западе вашего помещения спиной на запад. Или хотя бы просто сидеть или стоять спиной на запад.

Вы можете усилить позитивный эффект от вашего действия, если одновременно проведете активацию энергии на западе вашего дома или офиса, установив в западном секторе (вблизи внешнего периметра) так называемые активаторы энергии: фонтанчик, вентилятор или магнитофон с приятной музыкой.