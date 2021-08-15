Нервы ни к черту: кому ждать перемен в 2022 году. Часть 2

Какие проблемы поджидают нас в грядущем году.

В год Тигра не простое время определенно ожидает тех, в чьих гороскопах одновременно представлены знаки Обезьяны и Змеи.

Это, в частности, майские Обезьяны и августовские Змеи.

Аспект наказания огня может проявиться как проблемами со здоровьем, так и выраженной эмоциональной нестабильностью, стрессовыми жизненными ситуациями, а также разного рода неприятностями, вызванными стихией огня.

Таким людям следует весь год избегать излишней поспешности, раздражительности и нетерпения, всячески стараться сохранять холодную голову и не поддаваться первым порывам, соблюдать осторожность на дорогах, а также в обращении с огнем и легковоспламеняющимися веществами, следить за состоянием нервной системы, сердечно-сосудистой системы; не допускать излишнего перегрева организма.

В качестве профилактики таким людям также полезно весь год носить с собой амулет в виде Свиньи. И желательно не активировать без надобности вблизи внешнего периметра своего помещения область северо-восток-3 (треть северо-востока, примыкающую к востоку). Если в этом местоположении у вас стоит что-то активное, временно на один год сделайте перестановку. Здесь должно быть тихи и спокойно.

Люди, в гороскопах которых одновременно представлены знаки Лошади и Собаки, а это, в частности, октябрьские Лошади и июньские Собаки, будут ощущать на себе аспект сочетания огня.

Сочетание – это всегда некая гармония. Какие-то процессы в жизни этих людей пойдут легко и гладко, как поездка по хорошо асфальтированной дороге.

Но результат и выигрышность этих процессов будут зависеть от того, насколько полезна лично им энергия огня. Определенно можно сказать только одно: сочетание огня активизирует нижний этаж личной карты: в новых жизненных ситуациях могут быть задействованы ваши друзья, вообще внешний социальный круг, коллеги по работе или родители; и ситуацию на вашей службе или ситуацию в доме ваших родителей это заденет с высокой долей вероятности.

Ну и наконец, люди, в гороскопах которых представлен знак Свиньи (а это в том числе и люди, рожденные в ноябре, после 4-8 числа), тоже ощутят на себе аспект сочетания с энергией Тигра. Их ждет некая драматургия, связанная с взаимодействием энергии дерева года с энергией воды их года или месяца рождения. Что также отразится на взаимодействиях с друзьями, старшими родственниками или коллегами по работе.

Если вы знаете свой личный расклад Ба Цзы, и вышеперечисленные знаки есть в дневном или часовом столпах вашего гороскопа, вам также предстоит пережить событийный год. Но перемены, которые вас ожидают, будут уже более личного порядка и отразятся лично на вас, на взаимоотношениях с вашими близкими партнерами или с детьми. Они могут коснуться места вашего проживания. Или дела, которым вы занимаетесь.

Узнать свой личный расклад достаточно просто. Воспользуйтесь любым калькулятором Ба Цзы в Интернете.