Зажигаем свечи: потратьте пару минут на этот ритуал, чтобы получить неожиданные деньги

Отметьте в календаре счастливую дату – 26 августе – тогда вы сможете приманить деньги в свой кошелек.

В августе самым денежным сектором является запад. Месячная структура Ци Мень Дун Цзя, которая здесь складывается, сама по себе используется для активаций с целью получения денег.

Поэтому те счастливчики, чьи базовые звезды фэншуй на западе дома или офиса являются благоприятными, весь месяц могут активировать свой запад с помощью фонтанчика.

Если вы не принадлежите к баловням западной Удачи, не расстраивайтесь. У вас есть шанс активировать энергию запада в конкретные благоприятные часы. Например, 26 августа в час Петуха.

В это время здесь дополнительно сложится часовая структура Трех генералов, традиционный эффект активации которой, – получение денег в период от 3 до 30 дней.

Некоторая сложность заключается в том, что час Петуха в разных населенных пунктах начинается в разное время по местным часам.

Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал – 18.00 – 19.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед: 19.00 – 20.00.

Запад в данном случае это 45-градусный компасный сектор, определяемый из центра всего помещения. Поэтому с местом активации ошибиться будет сложно.

В указанное время энергию на западе вашего дома или офиса нужно будет запустить с помощью активаторов энергии. Используйте свечи. Лучше желтые или оранжевые. И лучше побольше.

К ним можно добавить комнатный фонтанчик или вентилятор.

Активаторы устанавливаются прямо на полу, либо на невысокую подставку. Как можно ближе к внешней стене помещения. Хорошо, если на западе вашего дома есть окно или дверь. В таком случае размещайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике. Окно по возможности лучше приоткрыть.

Есть определенные знаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение небольшого времени после или прямо во время активации вы должны увидеть группу из 3-5 женщин или стаю птиц, пролетающих мимо.

Впрочем, и без этих знаков вы можете получить вполне хороший результат от этой активации. Чего вам искренне и желаю.