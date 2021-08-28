Эксперт китайской метафизики рассказала, как в сентябре заработать хорошие деньги

Стоит быть активнее, чтобы приманить большие деньги в свою жизнь.

Сентябрь 2021 года – время Красного или Огненного Петуха, Дин Ю. При этом огненного в этом месяце будет совсем немного.

Иньский огонь Дин не составит серьезной конкуренции сильнейшей энергии сентября – энергии металла, настраивающей на жизнь скорее внутреннюю, чем внешнюю, на узконаправленность, детализацию и выраженную векторность прилагаемых усилий.

Даже сильные мира сего на время отойдут в тень. Некоторые будут просто недосягаемы. Некоторые ощутят явную нехватку энергии, сил и средств для действительно эффективного влияния на происходящее.

Может быть еще и поэтому, основные соперники и противники в сентябре временно примирятся. Оставаясь, конечно же, себе на уме. Не забывая вести разведывательные действия, собирая материал и тайно готовясь к будущим информационным баталиям.

В целом, умонастроение и данность сентября – это избегание открытой конфронтации и отсутствие определенности. Иногда потеря четкой связи, потеря информации или нужных документов. При этом обретение новой информации странными путями или из необычных источников.

Хорошая новость заключается в том, что дом с Вратами прибыли в сентябре энергетически заполнится для всех. Это радует. Но есть одно но: знак Гэн на небесном кольце предупреждает о том, что прибыль эту будет не просто получить. Возможны какие-то задержки, ограничения или препятствия.

Более событийным этот месяц обещает быть для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 3, а также для тех, в чьих раскладах присутствует знак Кролика. А это, в частности, и родившиеся в марте (после 4-8 числа).

Для Обезьян, Крыс и Драконов активизируется Цветок романтики. Цветок сделает их более привлекательными для социума в целом и для противоположного пола в частности. Этим стоит воспользоваться.

На помощь Звезды благородного помощника смогут рассчитывать родившиеся в годы, оканчивающиеся на 6 и 7. В сентябре им можно смелее обращаться за поддержкой и содействием к друзьям и благодетелям.

Но только не в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 3, 16 и 28 сентября 2021 года. Такие дни традиционно считаются малопригодными для важных дел и начала новых проектов.

Правильной настройки на энергии месяца!