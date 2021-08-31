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Эксперт фэншуй рассказала, как защититься от болезней в сентябре

31 августа 2021Восточный гороскопШели Султанбекова

Осторожнее стоит быть людям, рожденным в годы, оканчивающиеся на 3 и 5.

Эксперт фэншуй рассказала, как защититься от болезней в сентябре
Фото: privately

В сентябре звезда болезни Тянь Жуй впервые за долгое время окажется в слабой для себя позиции и вне энергетической наполненности.

И мы получим месяц передышки перед октябрем, когда звезда снова будет сильна и выраженно активна. А пока Звезда болезни будет как бы самоистощаться без всякого внешнего вмешательства. Иными словами, возникающие в сентябре болезни имеют хорошие шансы постепенно проходить сами собой, опираясь на время и иммунитет.

Тем не менее, больным и старым людям после 7 сентября желательно не спать в местах, которые звезда Тянь Жуй облюбовала для себя в наступающем месяце. А именно: не спать в спальнях, получающих восточную энергию. Это тем более важно ввиду того, что энергетический негатив востока будет усугублен еще и важнейшим фактором фэншуй: именно сюда прилетит погостить самая зловредная звезда – месячная Пятерка-желтая.

По раскладу особое внимание к своему здоровью и самочувствию, в первую очередь, не повредит рожденным в годы, оканчивающиеся на 3 и 5. Для профилактики им хорошо попробовать опередить звезду болезни и заранее найти, что бы такое у себя полечить. Например, печень, почки, репродуктивную систему, эндокринную систему, ноги, волосы.

Не забывайте всячески увлажнять организм. Потому что энергии сентября очень сухие. И особенно людям с выраженной Вата-дошей именно сейчас хорошо заняться промасливанием организма как изнутри, так и снаружи.

Да и всем остальным, несмотря на слабость звезды болезни, именно в сентябре полезно уделить время своей физиологии.

Дело в том, что в сентябре для всех заполнится и будет энергетически силен западный дом, эффективно преодолевающий болезнь. Поэтому наступающий месяц – отличное время для того, чтобы, наконец, расправиться с какими-то проблемами по здоровью, полностью или хотя бы частично избавиться от того, что мешает вам полноценно жить и работать.

Немаловажную роль при этом сыграет знак Гэн из западного дома, символизирующий некую остановку, ограничение или препятствие. Иначе говоря, какая-то преграда для неконтролируемого роста или расширения чего-либо поможет вам победить болезнь. Соответственно, ношение масок, например, будет очень эффективным.

Выздоравливать на западе тоже будет весьма результативно.

Поэтому, если вы имеете такую возможность, передвиньте свою кровать в западный угол вашей спальни. И добрых вам снов!

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