Денежная активация на 12 сентября или как получить доход в течение 30 дней

Какой обряд нужно провести, чтобы приманить в свою жизнь дополнительные деньги?

Август передал эстафету сентябрю. Самым денежным сектором по-прежнему остается запад. Здесь будет активна и очень сильна самая лучшая и перспективная комбинация звезд фэн-шуй: Восьмерки-белой и Девятки-фиолетовой. Здесь же откроются месячные Врата прибыли. И будет помогать в делах благоприятная звезда Тянь Жэнь в активной позиции.

Такие энергетические полезности нельзя не использовать. В хорошие часы энергии запада обязательно нужно расшевеливать и обращать себе на пользу. Например, 12 сентября в час Собаки.

В это время здесь дополнительно сложится благоприятная структура Ци Мень Дун Цзя – структура Трех генералов, традиционный эффект активации которой, – получение денег в течение 30 дней.

Добавим, что это час «Золотого Замка», относящегося к звездам богатства, усиливающий денежный позитив выбранного времени.

Некоторая сложность заключается в том, что час Собаки в разных населенных пунктах начинается в разное время по местным часам.

Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал – 20.00 – 21.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед: 21.00 – 22.00.

В указанное время энергию на западе вашего дома или офиса нужно будет запустить с помощью так называемых активаторов энергии. В данном случае лучше использовать свечи, желтые или оранжевые. И лучше побольше. Можно добавить к ним вентилятор или магнитофон. Активаторы устанавливаются прямо на полу, либо на невысокую подставку. Как можно ближе к внешней стене помещения.

Запад в данном случае это 45-градусный компасный сектор, определяемый из центра всего помещения. Поэтому с местом активации ошибиться будет сложно. Но лучше все же использовать именно центральную часть запада.

Хорошо, если на западе вашего дома есть окно или дверь. В таком случае размещайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике.

Есть определенные знаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение небольшого времени после или прямо во время активации вы должны увидеть человека с тростью или человека, держащего на руках ребенка.

Впрочем, и без этих знаков вы можете получить вполне хороший результат от активации. Чего вам искренне и желаю.