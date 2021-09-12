Китайская метафизика о здоровье в 2022 году. Часть 1

Как защитить свое здоровье в следующем году?

Каждый год несет определенную физиологическую проблематику, связанную с ведущими энергиями года. Выражена она может быть в разной степени, но выражена всегда. Грядущий 2022 год – время Чёрного или Водного Тигра, Жэнь Инь. Какие органы и системы будут акцентированы и будут нуждаться в заблаговременной профилактике? Давайте посмотрим.

Небесный ствол 2022 года знак Жэнь – это элемент Янской Воды.

На уровне физиологии энергия воды – это, прежде всего, мочеполовая система, почки, надпочечники, мочевой пузырь, репродуктивная система, лимфатическая система, костный мозг, уши.

Жэнь на Тигре находится на энергетической фазе болезни. Что само по себе уже некий показатель ослабленности. Соответственно, можно предположить, что именно органы воды могут потребовать к себе повышенного внимания и профилактических мер.

Очень важно будет общее состояние воды, ее чистота. Важно следить за тем, что вы пьете, соблюдать водно-солевой баланс, не переохлаждаться, держать низ спины в тепле и не злоупотреблять кофе, который ослабляет надпочечники.

В психологическом плане актуально будет контролировать свои страхи и учиться мудро принимать жизнь такой, какова она есть.

Далее, вода Жэнь сталкивается с Огнем Бин, который, в свою очередь, имеет отношение к сердечно-сосудистой системе, тонкому кишечнику, верхней части спины и глазам. Поэтому люди, в раскладах которых имеется знак Бин (а это, в том числе, и родившиеся в годы, оканчивающиеся на 6), могут получить соответствующую проблематику. Как минимум, им стоит контролировать свои эмоции. Поскольку столкновение Воды и Огня – это часто некие эмоциональные перепады и неуравновешенность психики. И особенно внимательными к своему состоянию им следует быть в моменты максимального усиления Янской Воды: в феврале и в декабре 2022 года, а также в месяц столкновения Воды года и Огня месяца – в июне 2022 года.

Для того чтобы проиграть энергию столкновения в позитивном ключе таким людям хорошо весь год проводить регулярные манипуляции, связанные с водой: полезные водные процедуры, прием правильных напитков, применение хороших капель для глаз (именно в такие годы можно существенно посадить зрение), отдыхать в санаториях, специализирующихся на лечении минеральной водой или термальными водами.

Но за буйки таким людям определенно лучше не заплывать и не злоупотреблять закаливанием или слишком горячей баней в неподходящий сезон.

Ибо на столкновении самое правильное – соблюдать баланс. Не хорошо, как много Воды, так и много Огня. Всего должно быть в меру.

Отметим, что на опасность для мочеполовой системы указывает также и Звезда Болезни в годовом раскладе Ци Мень Дун Цзя.

Звезда Тянь Жуй в 2022 году окажется в северном дворце вместе со знаками Жэнь, Цзя, У и Синь. В рассматриваемом раскладе звезда будет играть ведущую роль Звезды Направляющей Матрицы. Поэтому тема болезней и борьбы с ними будет среди основных трендов года. И она особенно прозвучит в июне и в декабре 2022 года.

По персоналиям негатив звезды, в первую очередь, будет направлен в сторону родившихся в годы, оканчивающиеся на 1, 2, 4, 7 и 8.

Врата Ду Мэнь или Врата Непроходимости, находящиеся в одном доме со звездой, внесут свою лепту. В темах болезней не будет полной ясности и открытости, и болезни могут затруднять сообщение между людьми.

Среди гостей в доме звезды болезни мы снова видим ведущий знак текущего 2021 года – знак Синь, символизирующий, среди прочего, легкие и область груди. Поэтому опасность поражений от коронавируса останется.

Еще один гость – знак У имеет отношение к пищеварительной системе, желудку. А знак Цзя – к желчному пузырю и голове.

На желчевыводящую систему в целом в год Тигра стоит обратить более пристальное внимание. Поскольку на уровне физиологии Тигр или энергия Янского Дерева Инь – это, как раз, желчевыводящая система, сосуды, суставы, сухожилия, конечности и позвоночник.

Соответственно, ограничения в употреблении слишком жирной пищи и спиртных напитков, прием желчегонных чаев, занятия суставной гимнастикой и регулярный самомассаж тела будут хорошими средствами профилактического поддержания системы Дерева в организме.

Энергия Инь, в свою очередь, сталкивается с энергией Янского Металла Шэнь, который имеет отношение к кишечнику и коже. Поэтому процедуры очищения организма от шлаков и регулярный прием про и пребиотиков также будут весьма полезны.

Как видите, перечислено большое количество органов и систем. Ну так и людей на планете много. Каждому – свое, как говорится. Что именно будет ослаблено, зависит от личного расклада и баланса энергий в конкретном организме. Поэтому всегда полезно знать свой расклад Ба Цзы и заблаговременно составить профилактический план на год.

продолжение следует