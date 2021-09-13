Китайская метафизика о здоровье в 2022 году. Часть 2

Продолжаем прогноз по теме здоровья в 2022 году Чёрного или Водного Тигра Жэнь Инь.

В системе Ба Цзы Тигр – это энергия, которая сталкивается с Обезьяной.

Поэтому люди, в раскладах которых имеется знак Обезьяны, а это, в частности, и родившиеся в августе-месяце (после 4-8 числа), в большей степени будут подвержены недомоганиям, связанным с аспектом столкновения Янского Металла Шэнь с Янским Деревом года. Особенно в феврале и в августе 2022 года. О том, какие органы могут быть задеты в результате столкновения, можно почитать в первой части прогноза. В профилактических целях таким людям хорошо весь год (после 4 февраля 2022 года) носить с собой амулет в виде Свиньи.

Другой проблемный аспект, который может образоваться с участием Тигра или энергии Инь, - аспект наказания огня.

В области физиологии аспект может провоцировать неустойчивость психики, нервное перенапряжение, воспалительные заболевания, которые очень быстро начинаются и развиваются (огонь распространяется быстро), проблемы в области сердечно-сосудистой системы, а также возможность пострадать от пожара, ожога, взрыва или стрельбы. Кроме того, сильный огонь ослабляет элементы Воды и Металла, что приводит к ослаблению иммунной системы, заболеваниям органов дыхания, кожи, зубов, волос и т.д.

В большей степени эти предупреждения важны для тех людей, в чьих раскладах одновременно присутствуют земные ветви Обезьяны и Змеи. Это, в частности, «майские Обезьяны» и «августовские Змеи». Но не только. Ведь указанные энергии могут находиться в дне или часе рождения человека.

Разумеется, взаимодействие с годовыми энергиями вовсе не обязательно скажется именно на физиологии. Но тот, кто предупрежден, тот вооружен.

Все вышеупомянутые лица должны быть внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких. Не рискуйте понапрасну, вовремя проходите обследования, избегайте состояний сильного эмоционального всплеска. И обязательно принимайте масло омега-3, гинкго билоба и витамин Е.

На уровне эмоций слишком сильная энергия Дерева года может провоцировать повышенную раздражительность, гневливость, нетерпеливость и импульсивность в действиях.

Поэтому весь 2022 год полезно будет вырабатывать качества контролирующего Дерево Металла и истощающего Дерево Огня. А именно: сдержанность, стойкость, созидательность, жизнерадостность и здоровое чувство юмора.

Что касается неприятных происшествий, то в год Чёрного Тигра стоит быть особенно внимательными на дорогах и вообще в путешествиях. Поскольку земная ветвь года относится к разряду звезд Путешествующей Лошади. Соответственно, разного рода перемещений будет существенно больше, и аварийность может быть повышенной.

В заключение отметим также, что годичная звезда болезни фэн-шуй после 4 февраля 2022 года переселится на юго-запад. Земляная звезда в земляном доме будет очень сильна. Поэтому обладатели юго-западных спален и юго-западных спальных мест должны заблаговременно заняться профилактикой актуальных заболеваний. Весь 2022 год им важно будет особенно следить за питанием, поскольку юго-запад в большей степени имеет отношение к пищеварительной системе. В качестве средства энергокоррекции таким людям хорошо иметь рядом с кроватью специальное средство фэн-шуй – тыкву-горлянку. Если не найдете, ее вполне можно заменить большой металлической вазой с узким горлом.